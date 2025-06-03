Adana'nın Mayıs İhracatı Düştü

Adana Sanayi Odası (ADASO) Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, kentin mayıs ayı dış ticaret rakamlarına ilişkin değerlendirme yaptı.

Kıvanç, yazılı açıklamasında, Adana'dan mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,1'lik düşüşle 252 milyon 881 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini bildirdi.

Sanayicinin mayısta dış satım seviyesini büyük ölçüde koruduğunu belirten Kıvanç, "Ocak-mayıs döneminde ise Adana'mızın toplam ihracatı yüzde 1,9 azalışla 1 milyar 229 milyon dolar olarak gerçekleşti." ifadesini kullandı.

Kıvanç, mayısta en fazla ihracat yapan sektörün 54,2 milyon dolarla kimya olduğunu ifade ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Zirvedeki yerini koruyan kimya sektörümüzü 45,7 milyon dolarla tekstil ve hammaddeleri, 28,1 milyon dolarla hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörleri takip etti. Ocak-mayıs döneminde de kimya sektörü toplam 233,5 milyon dolarlık ihracatla liderliğini sürdürüyor. Tekstil ve hammaddeleri sektörü 204,4 milyon dolar, hububat sektörü ise 155,4 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi."

Adana'nın sahip olduğu sanayi altyapısı, üretim kapasitesi ve stratejik konumuyla daha yüksek ihracat rakamlarını hak ettiğini belirten ADASO Yönetim Kurulu Başkanı Kıvanç, yılın kalan bölümünde dış satımda artış beklediklerini kaydetti.