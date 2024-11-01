Adana Tarım Fuarı Devam Ediyor - Son Dakika
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Ekonomi

Adana Tarım Fuarı Devam Ediyor

TÜYAP 17. Adana Uluslararası Tarım Fuarı, sürdürülebilir tarım çözümleriyle ziyaretçileri ağırlıyor.

01.11.2024 15:47
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Adana'da 140 katılımcı firmanın yer aldığı TÜYAP 17. Adana Uluslararası Tarım ve Sera- Bahçe Fuarı sürüyor.

TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki fuarda, tarım aletleri ve ekipmanlarıyla ilgili ürünler sergileniyor.

Fuarı ziyaret edenler, teknolojinin daha fazla kullanıldığı "Sürdürülebilir Tarımsal Çözümler" ve "Akıllı Tarım Uygulamaları" ile ilgili ekipmanları yakından inceleyebiliyor.

TÜYAP Fuarcılık Yapım AŞ Tarım Fuarları Proje Satış Grup Müdürü Serhat Çağlar, AA muhabirine, Çukurova'nın Türk tarımı için çok önemli bir bölge olduğunu söyledi.

Fuarla, tarım sektörünün ilgililerini buluşturduklarını belirten Çağlar, "Önümüzdeki senelerde de fuar bünyesinde çeşitli seminerlerle ve bilgilendirme toplantıları yaparak değerli hocalarımız aracılığıyla fuarı çok daha çeşitlendirip ziyaretçinin ilgisini çekecek bir platform haline getireceğiz." diye konuştu.

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan da Çukurova'nın bereketli topraklarında her yıl uluslararası düzeyde tarım fuarı düzenlendiğini söyledi.

Fuara hafta sonu yoğun ziyaretçi beklediklerini belirten Doğan, "Biz de Adana'da yılın 365 günü yetişen ürünlerini ziyaretçilere tanıtıyoruz. Son dönemde ejder meyvesi revaçta. Bu ürünün tanıtımını yaparak çiftçiye katkısı olması için ziyaretçilere tadım yaptırıyoruz." dedi.

Adana Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Nihat Köse de bu yıl ilk kez katıldıkları fuarda ziyaretçilere hayvancılık alanında sormak, danışmak istedikleri konularda yardımcı olduklarını kaydetti.

???????Fuar 3 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Adana Tarım Fuarı Devam Ediyor - Son Dakika

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