ADASO yönetimi AOSB'de - Son Dakika
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ADASO yönetimi AOSB'de

21.04.2022 08:11
ADASO yönetimi AOSB'de

AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, Adana ve ülke ekonomisi için üreten, ihracat yapan ve istihdam sağlayan sanayicilerine en kaliteli hizmeti sunma çabalarının devam edeceğini söyledi.

AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, Adana ve ülke ekonomisi için üreten, ihracat yapan ve istihdam sağlayan sanayicilerine en kaliteli hizmeti sunma çabalarının devam edeceğini söyledi.

Adana Sanayi Odası Başkanı yönetimi, Adana Organize Sanayi Bölgesi'ni (AOSB) ziyaret ederek, 16. Olağan Genel Kurulunda yeniden göreve seçilen Bekir Sütcü ve yönetim kurulunu tebrik etti.

Meclis Başkanı İsrafil Uçurum, Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, Meclis Başkan Yardımcısı Aydın Önen, Ali Masat, Meclis Katip Üyesi Hacı Mehmet Erbaş, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Erdoğan Şire, Bülent Başer, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi İmam Gazali Hıradağı, Yönetim Kurulu Üyeleri İsa Tuzcu, Rafet Milli, Süleyman Gerdan, Hulusi Akkoç, Abdullah Özdiler ve Genel Sekreter Bora Kocaman'dan oluşan ADASO heyetine, bölgede sanayicilere sunulan hizmetler konusunda bilgi verildi.

AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, Başkan Vekili Ömer Kaya, Yönetim Kurulu Üyeleri Yusuf Kara, Mehmet Tosmur ve Bölge Müdürü Ersin Akpınar tarafından konuk edilen ADASO heyeti, bölge müdürlüğü binasında yer alan hizmet birimlerini gezdi.

AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar, konuklarına AOSB'de sanayicilere sundukları hizmetleri özetledikten sonra Bölge Müdürlüğü binasında yer alan ve bölgenin elektrik dağıtım şebekesinin 7/24 izlenebildiği Scada Sistemi ve KGYS Merkezi ile diğer birimlerle ilgili yerinde bilgi paylaşımında bulundu.

AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, konuklarına nazik ziyaretleri için teşekkür ederek, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de Adana ve ülke ekonomisi için üreten, ihracat yapan ve istihdam sağlayan sanayicilerine en kaliteli hizmeti sunma çabalarının devam edeceğini kaydetti. - ADANA

ADASO yönetimi AOSB'de

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Togo Cumhuriyeti, İstihdam, İhracat, Adana, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi ADASO yönetimi AOSB'de - Son Dakika


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