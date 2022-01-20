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Afyonkarahisar'da KOSGEB sanayicilere hızlı destek programını anlattı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da KOSGEB sanayicilere hızlı destek programını anlattı

20.01.2022 15:40
Afyonkarahisar'da KOSGEB sanayicilere hızlı destek programını anlattı

KOSGEB tarafından başlatılan, 'Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı'na ilişkin Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi (OSB)ve KOSGEB Afyonkarahisar İl Müdürlüğü iş birliğinde bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

KOSGEB tarafından başlatılan, 'Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı'na ilişkin Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi (OSB)ve KOSGEB Afyonkarahisar İl Müdürlüğü iş birliğinde bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Toplantıya KOSGEB Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler Dairesi Başkanı Binali Aydın, KOSGEB Afyonkarahisar İl Müdürü Ayşe Yeşim Çepni, Afyonkarahisar OSB Müdürü Ali Ulvi Akosmanoğlu, KOBİ Uzmanı Murat Kahraman ve sanayiciler katıldı. Toplantıda açıklamalarda bulunan Aydın, programın hizmet ve ticaret sektöründeki işletmelere nefes olacağını söyledi. Kriterleri uyan tüm işletmeleri KOSGEB destekli istihdam programından faydalanmaya davet eden Aydın; "Projenin amacı imalat ve bunun tamamlayıcısı olan öncelikli sektörler ile Kovid-19 salgınının yoğun olduğu diğer sektörlerdeki mikro ve küçük işletmelerin faaliyetlerini sürdürmelerinin ve geçmiş dönem ortalama istihdam seviyelerini koruyarak yeni personel istihdam etmelerinin sağlanmasıdır. Kadınların sahip olduğu işletmelere 110 bin TL, erkelerin sahip olduğu işletmelere ise 100 bin TL desteğimiz var. Mikro işletmeler en fazla 2 personel, küçük işletmeler en fazla 5 personel için destek alabilecek. Geçmiş dönem ortalama istihdam seviyelerini koruyarak yeni personel istihdam etme taahhütlerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kullandıkları desteği 24 ay geri ödemesiz dönemi takiben 4'er aylık 6 taksitte faizsiz olarak KOSGEB'e geri ödeyecektir" dedi.

Öte yandan toplantıda Kahraman tarafından da bir sunum yapılarak destekler detaylı bir şekilde anlatıldı. Toplantı sonunda işyeri temsilcileri merak ettikleri soruları Kahraman'a yöneltti. - AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar'da KOSGEB sanayicilere hızlı destek programını anlattı
Afyonkarahisar'da KOSGEB sanayicilere hızlı destek programını anlattı

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Organize Sanayi Bölgesi, Karahisar, İstihdam, OSB, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Afyonkarahisar'da KOSGEB sanayicilere hızlı destek programını anlattı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da KOSGEB sanayicilere hızlı destek programını anlattı - Son Dakika
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