Afyonkarahisar'da zabıta ekipleri yağ denetimi yaptı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da zabıta ekipleri yağ denetimi yaptı

07.03.2022 14:34
Afyonkarahisar'da zabıta ekipleri yağ denetimi yaptı

Afyonkarahisar'da marketlerde yağ bulamayan vatandaşların şikayeti üzerine denetim yapan zabıta ekipleri, yağ reyonlarını ve marketlerin depolarını denetledi.

Afyonkarahisar'da marketlerde yağ bulamayan vatandaşların şikayeti üzerine denetim yapan zabıta ekipleri, yağ reyonlarını ve marketlerin depolarını denetledi. Ekipler, marketlerde herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmadıklarını bildirdi.

Yağ fiyatlarındaki ani artış ve raflarda yağ kalmaması nedeniyle yoğun bir şikayet alan zabıta ekipleri 4 market zincirine denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde özellikle yağ reyonları ile depolar didik idik aranarak stok giriş fiyatları kontrol edildi. Marketlerde herhangi bir cezai işlem gerektirecek durumla karşılaşılmadığı bildirildi.

Marketlerde gerçekleştirdiği denetimler ile vatandaşların mağduriyetinin de önüne geçen Zabıta ekipler, marketlerin vatandaşlara ürünlerini fahiş fiyattan satarak vatandaş üzerinden haksız kazanç elde etmemesi için ürünün yer aldığı reyonda fiyat etiketinin olup olmadığını denetliyor. Ayrıca zabıta ekipleri tarafından daha önce yapılan denetimlerde tutulan kayıtlar ile fiyatlar karşılaştırılarak fahiş fiyat artışı tespit edilen işletmelere yasal işlem başlatılmak üzere evrakları Ticaret İl Müdürlüğüne sevk ediliyor. - AFYONKARAHİSAR

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Karahisar, Market, Zabıta, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Afyonkarahisar'da zabıta ekipleri yağ denetimi yaptı - Son Dakika


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