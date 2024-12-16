Afyonkarahisar Ege'de Sonuncu

Ekonomi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) açıkladığı Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verilerine göre, Afyonkarahisar kişi başına düşen 8 bin 637 dolar ile Ege Bölgesi'nde son sırada yer alan kent oldu.

Ege Bölgesi'nde kişi başına düşen GSYH verilerinde İzmir 15 bin 369 dolar ile ilk sırada yer alırken, Afyonkarahisar 8 bin 637 dolar ile son sırada yer aldı. Bu durum, Afyonkarahisar'ın hem TR33 Bölgesi'nde ( Manisa, Kütahya, Uşak ve Afyonkarahisar) hem de Ege Bölgesi genelinde en fakir il olduğunu ortaya koydu.

Afyonkarahisar, kişi başına düşen 8 bin 637 dolarlık GSYH ile Ege Bölgesi'nde son sırada yer aldı.

TR 33 Bölgesindeki Manisa 12 bin 155 dolar, Kütahya 9 bin 887 dolar ve Uşak ise 9 bin 689 dolar ile sıralamada yerini aldı. - AFYONKARAHİSAR