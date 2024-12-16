Afyonkarahisar Ege'de Sonuncu - Son Dakika
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Ekonomi

Afyonkarahisar Ege'de Sonuncu

Afyonkarahisar, kişi başına 8,637 dolar ile Ege Bölgesi'nde en düşük GSYH'ya sahip şehir oldu.

16.12.2024 13:33
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) açıkladığı Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verilerine göre, Afyonkarahisar kişi başına düşen 8 bin 637 dolar ile Ege Bölgesi'nde son sırada yer alan kent oldu.

Ege Bölgesi'nde kişi başına düşen GSYH verilerinde İzmir 15 bin 369 dolar ile ilk sırada yer alırken, Afyonkarahisar 8 bin 637 dolar ile son sırada yer aldı. Bu durum, Afyonkarahisar'ın hem TR33 Bölgesi'nde ( Manisa, Kütahya, Uşak ve Afyonkarahisar) hem de Ege Bölgesi genelinde en fakir il olduğunu ortaya koydu.

Afyonkarahisar, kişi başına düşen 8 bin 637 dolarlık GSYH ile Ege Bölgesi'nde son sırada yer aldı.

TR 33 Bölgesindeki Manisa 12 bin 155 dolar, Kütahya 9 bin 887 dolar ve Uşak ise 9 bin 689 dolar ile sıralamada yerini aldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Ekonomi, Finans, İzmir, Ege, Ege, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Afyonkarahisar Ege'de Sonuncu - Son Dakika

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