Ağustos'ta Hizmet Üretimi Düştü

Ekonomi

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ağustos ayında hizmet üretim endeksi yıllık yüzde 0,1 azaldı. Bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 6,3, gayrimenkul hizmetleri yüzde 14,8, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 0,4, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 0,9 arttı.

TÜİK, ağustos ayı hizmet üretim endeksi verilerini yayımladı. Hizmet üretim endeksi ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,1 azaldı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 4,1, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 0,2 azaldı. Bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 6,3, gayrimenkul hizmetleri yüzde 14,8, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 0,4, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 0,9 arttı.

Hizmet üretim endeksi aylık yüzde 0,2 azaldı

Hizmet üretim endeksi ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 0,2 azaldı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 2,3 azaldı. Konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 0,3, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 4,5, gayrimenkul hizmetleri yüzde 7,4, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 0,6 arttı. İdari ve destek hizmetleri ise yüzde 1 azaldı.