Ağustos'ta İşsizlik Oranı %8,5 - Son Dakika
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Ekonomi

Ağustos'ta İşsizlik Oranı %8,5

Ağustos\'ta İşsizlik Oranı %8,5

TÜİK, ağustosta işsizlik oranının %8,5'e düştüğünü, gençlerde ise %16,5'e yükseldiğini açıkladı.

10.10.2024 11:21
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TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayında işsizlik oranının bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak yüzde 8,5 seviyesinde gerçekleştiğini açıkladı.

TÜİK, Ağustos 2024 dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı ağustos ayında bir önceki aya göre 89 bin kişi azalarak 3 milyon 55 bin kişi oldu. İşsizlik oranı, 0,3 puan azalarak yüzde 8,5 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7, kadınlarda yüzde 11,4 kaydedildi. İstihdam edilenlerin sayısı da bir önceki aya göre 78 bin kişi artarak 32 milyon 776 bin kişi, istihdam oranı 0,1 puan artarak yüzde 49,7 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 67,1 iken, kadınlarda yüzde 32,6 olarak gerçekleşti. İş gücü, bir önceki aya göre 10 bin kişi azalarak 35 milyon 831 bin kişi, iş gücüne katılma oranı ise 0,1 puan azalarak yüzde 54,3 olarak gerçekleşti. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 72,1, kadınlarda yüzde 36,8 oldu.

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK ARTTI

İşsizlik oranı, 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta, bir önceki aya göre 0,1 puan artarak yüzde 16,5 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 13,8, kadınlarda ise yüzde 21,4 olarak gerçekleşti.

İstihdam edilenlerden referans döneminde iş başında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2024 Ağustos'ta bir önceki aya göre 0,1 saat artarak 42,7 saat olarak gerçekleşti. Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı bir önceki aya göre 0,7 puan artarak yüzde 27,2 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 18,2 iken işsiz ve potansiyel iş gücünün bütünleşik oranı yüzde 18,7 kaydedildi.

Kaynak: DHA

Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ağustos'ta İşsizlik Oranı %8,5 - Son Dakika

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