Ağustos'ta Süt Üretiminde Düşüş - Son Dakika
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Ekonomi

Ağustos'ta Süt Üretiminde Düşüş

TÜİK verilerine göre, ağustos ayında inek sütü miktarı %0,4 azaldı, yoğurt üretimi %0,6 düştü.

14.10.2024 12:13
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(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı ağustos ayında yüzde 0,4 oranında azalarak 934 bin 396 ton oldu. Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, yoğurt üretimi ise yüzde 0,6 azaldı.

TÜİK, ağustos ayına ilişkin süt ve süt ürünleri üretimi istatistiklerini yayımladı. Ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı, ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,5, Ocak-Ağustos döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,3 arttı.

Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, inek peyniri üretimi yüzde 8,7, ayran üretimi yüzde 10, içme sütü üretimi yüzde 9,7, tereyağı üretimi yüzde 20,2 arttı.  Yoğurt üretimi ise yüzde 0,6 azaldı.

Ocak-Ağustos döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre, inek peyniri üretimi yüzde 5,5, ayran üretimi yüzde 13,5, yoğurt üretimi yüzde 8, içme sütü üretimi yüzde 3,5, tereyağı üretimi yüzde 11,7 arttı.

İçme sütü üretimi arttı

Bir önceki ay 938 bin 573 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı ağustos ayında yüzde 0,4 oranında azalarak 934 bin 396 ton oldu.

Bir önceki ay 106 bin 696 ton olan içme sütü üretimi ağustos ayında yüzde 17 oranında artarak 124 bin 876 ton olarak gerçekleşti.

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Sağlık, Üretim, Tarım, Son Dakika

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