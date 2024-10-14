Ağustos'ta Tavuk Yumurtası Üretimi Artışta - Son Dakika
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Ekonomi

Ağustos'ta Tavuk Yumurtası Üretimi Artışta

Tavuk yumurtası üretimi Ağustos ayında yüzde 2,8 artarak 1,81 milyar adet oldu.

14.10.2024 10:23
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Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 2,8 arttı. Tavuk yumurtası üretimi 1,81 milyar adet olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos ayı Kümes Hayvancılığı Üretimi verilerini paylaştı. Buna göre, tavuk eti üretimi 214 bin 432 ton, tavuk yumurtası üretimi 1,81 milyar adet olarak gerçekleşti. Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 2,8 arttı, kesilen tavuk sayısı yüzde 6,2 arttı, tavuk eti üretimi yüzde 5,6 arttı, hindi eti üretimi yüzde 3,3 azaldı. Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 4,9 arttı, kesilen tavuk sayısı yüzde 6,5 arttı, tavuk eti üretimi yüzde 5,6 arttı, hindi eti üretimi yüzde 17,1 arttı.

Bir önceki ay 205 bin 656 ton olan tavuk eti üretimi Ağustos ayında yüzde 4,3 oranında artarak 214 bin 432 ton oldu.

Bir önceki ay 1 milyar 706 milyon 493 bin adet olan tavuk yumurtası üretimi Ağustos ayında yüzde 6,0 oranında artarak 1 milyar 808 milyon 368 bin adet oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Ağustos'ta Tavuk Yumurtası Üretimi Artışta - Son Dakika

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