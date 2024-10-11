Ağustos'ta Yatırımlarda Net Çıkış

Ekonomi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, ağustosta doğrudan yatırımlar kaynaklı 62 milyon dolar, portföy yatırımlarında 881 milyon dolarlık net çıkış gerçekleşti.

TCMB, Ağustos 2024 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verilerini açıkladı.

Buna göre, ağustosta doğrudan yatırımlar kaynaklı 62 milyon dolar, portföy yatırımlarında 881 milyon dolarlık net çıkış oldu.

Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 627 milyon dolarlık net satış, devlet iç borçlanma senetlerinde 1 milyar 412 milyon dolarlık net alış gerçekleşti.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak; genel hükümet 2 milyar 250 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirirken, bankalar 1 milyar 114 milyon dolar ve diğer sektörler 200 milyon dolar net borçlandı.

Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 699 milyon dolar artış kaydetti.

Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 786 milyon dolar artış, Türk lirası cinsinden 1 milyar 160 milyon dolar düşüş olmak üzere toplam 374 milyon dolar net azalış kaydetti.

Bu dönemde sağlanan kredilerle ilgili olarak, bankalar 626 milyon dolar ve genel hükümet 133 milyon dolar net geri ödeme, diğer sektörler ise 561 milyon ABD doları net kullanım gerçekleştirdi.

Resmi rezervlerde ağustosta 2 milyar 510 milyon dolarlık net azalış oldu.

Öte yandan, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 17 Eylül 2024'te yayımlanan "Uluslararası Hizmet Ticareti İstatistikleri, 2023" bülteni çerçevesinde, Hizmetler Dengesi kalemi 2022, 2023 ve 2024 yılı Ocak-Temmuz dönemi için revize edildi.

Ödemeler dengesine ilişkin yıllık veriler şöyle:

2024 Ağustos 2024 Ocak-Ağustos A- CARİ İŞLEMLER HESABI 4.324 -9.665 1. İhracat 21.788 167.383 2. İthalat 24.699 205.933 Mal Dengesi -2.911 -38.550 3. Hizmet Gelirleri 13.198 73.971 4. Hizmet Giderleri 4.502 34.766 Mal ve Hizmet Dengesi 5.785 655 5. Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler 914 8.563 6. Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler 2.389 18.928 Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi 4.310 -9.710 7. İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler 14 45 B. SERMAYE HESABI -15 -120 C. FİNANS HESABI 3.155 -18.133 8. Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi 559 3.793 9. Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu 497 6.410 10. Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi 667 9.869 11. Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu -214 24.879 11.1. Hisse Senetleri -627 -1.898 11.2. Borç Senetleri 413 26.777 12. Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi 834 11.571 12.1. Merkez Bankası 0 0 12.2. Genel Hükümet 0 19 12.3. Bankalar 793 8.920 12.4. Diğer Sektörler 41 2.632 13. Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu -1.378 12.077 13.1. Merkez Bankası -809 -8.480 13.2. Genel Hükümet -133 -25 13.3. Bankalar -704 20.990 13.4. Diğer Sektörler 268 -408 Cari, Sermaye ve Finans Hesapları 1.154 8.348 D. NET HATA VE NOKSAN -3.664 -11.767 GENEL DENGE 2.510 3.419 E. REZERV VARLIKLAR -2.510 -3.419 14. Resmi Rezervler -2.510 -3.419 15. Uluslararası Para Fonu Kredileri 0 0 (Bitti) (Bitti)

Kaynak: AA