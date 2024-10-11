Ağustos'ta Yatırımlarda Net Çıkış - Son Dakika
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Ekonomi

Ağustos'ta Yatırımlarda Net Çıkış

TCMB verilerine göre ağustosta portföy yatırımında 881 milyon dolar net çıkış yaşandı.

11.10.2024 10:47
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, ağustosta doğrudan yatırımlar kaynaklı 62 milyon dolar, portföy yatırımlarında 881 milyon dolarlık net çıkış gerçekleşti.

TCMB, Ağustos 2024 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verilerini açıkladı.

Buna göre, ağustosta doğrudan yatırımlar kaynaklı 62 milyon dolar, portföy yatırımlarında 881 milyon dolarlık net çıkış oldu.

Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 627 milyon dolarlık net satış, devlet iç borçlanma senetlerinde 1 milyar 412 milyon dolarlık net alış gerçekleşti.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak; genel hükümet 2 milyar 250 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirirken, bankalar 1 milyar 114 milyon dolar ve diğer sektörler 200 milyon dolar net borçlandı.

Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 699 milyon dolar artış kaydetti.

Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 786 milyon dolar artış, Türk lirası cinsinden 1 milyar 160 milyon dolar düşüş olmak üzere toplam 374 milyon dolar net azalış kaydetti.

Bu dönemde sağlanan kredilerle ilgili olarak, bankalar 626 milyon dolar ve genel hükümet 133 milyon dolar net geri ödeme, diğer sektörler ise 561 milyon ABD doları net kullanım gerçekleştirdi.

    Resmi rezervlerde ağustosta 2 milyar 510 milyon dolarlık net azalış oldu.

    Öte yandan, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 17 Eylül 2024'te yayımlanan "Uluslararası Hizmet Ticareti İstatistikleri, 2023" bülteni çerçevesinde, Hizmetler Dengesi kalemi 2022, 2023 ve 2024 yılı Ocak-Temmuz dönemi için revize edildi.

    Ödemeler dengesine ilişkin yıllık veriler şöyle:

    		2024 Ağustos2024 Ocak-Ağustos

    A-CARİ İŞLEMLER HESABI4.324-9.665
    1.İhracat21.788167.383
    2.İthalat24.699205.933

    		Mal Dengesi-2.911-38.550
    3.Hizmet Gelirleri13.19873.971
    4.Hizmet Giderleri4.50234.766

    		Mal ve Hizmet Dengesi5.785655
    5.Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler9148.563
    6.Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler2.38918.928

    		Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi4.310-9.710
    7.İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler1445
    B.SERMAYE HESABI-15-120
    C.FİNANS HESABI3.155-18.133
    8.Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi5593.793
    9.Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu4976.410
    10.Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi6679.869
    11.Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu-21424.879
    11.1.Hisse Senetleri-627-1.898
    11.2.Borç Senetleri41326.777
    12.Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi83411.571
    12.1.Merkez Bankası00
    12.2.Genel Hükümet019
    12.3.Bankalar7938.920
    12.4.Diğer Sektörler412.632
    13.Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu-1.37812.077
    13.1.Merkez Bankası-809-8.480
    13.2.Genel Hükümet-133-25
    13.3.Bankalar-70420.990
    13.4.Diğer Sektörler268-408

    		Cari, Sermaye ve Finans Hesapları1.1548.348
    D.NET HATA VE NOKSAN-3.664-11.767

    		GENEL DENGE2.5103.419
    E.REZERV VARLIKLAR-2.510-3.419
    14.Resmi Rezervler-2.510-3.419
    15.Uluslararası Para Fonu Kredileri00
    (Bitti)

    Kaynak: AA

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