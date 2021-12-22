Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kabine toplantısı sonrasında duyurmasıyla doların ateşini söndüren "Kur korumalı TL mevduatı" sistemi muhalefetin tepkisine neden oldu.
Muhalefet partileri günlerdir rekor üstüne rekor kırarak 18,43 seviyelerine kadar çıkan doları 12 liranın altına gerileten yeni sistemi "Gizli faizin dik alası" olarak yorumlarken, gündem yaratan eleştirilere yanıt AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomi İşleri Başkanı Nurettin Canikli'den geldi.
Canikli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla muhalefetin eleştirilerine tepki gösterdi. Canikli şu ifadeleri kullandı;
"Kur Korumalı TL Vadeli Mevduatı için öngörülen koruma kalkanı faiz değildir. 'Gizli faizin dik alası' hiç değildir. Faizin en belirgin özelliği, ödenecek faiz oranının önceden belirlenmiş ve garantili olarak ödenecek olmasıdır. Kur korumalı TL Vadeli Mevduat Sisteminde ise kur farkının faiz oranından büyük olması halinde aradaki fark ödenmektedir. Faiz kavramıyla hiçbir ortak noktası bulunmamakta olup esas itibariyle sigorta gibi bir güvenlik mekanizmasıdır."
Son Dakika › Ekonomi › AK Parti'den Nurettin Canikli: Kur korumalı TL mevduat hesabı faiz değildir, 'Gizli faizin dik alası' hiç değildir - Son Dakika Ekonomi