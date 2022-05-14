AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Rize-Artvin Havalimanı'nın açılışında konuştu Açıklaması - Son Dakika
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AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Rize-Artvin Havalimanı'nın açılışında konuştu Açıklaması

14.05.2022 16:39
AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Rize-Artvin Havalimanı'nın açılışında konuştu Açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Rize-Artvin Havalimanı'nın, Ordu-Giresun'dan sonra denizin üzerine yapılan ikinci havalimanı olduğunu belirterek, "Dünyada sadece 5 tane var. İkisi nerede?

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Rize-Artvin Havalimanı'nın, Ordu- Giresun'dan sonra denizin üzerine yapılan ikinci havalimanı olduğunu belirterek, "Dünyada sadece 5 tane var. İkisi nerede? Türkiye'de. Türkiye'nin neresinde? Karadeniz'de. Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

Yıldırım, Rize-Artvin Havalimanı'nın açılışında, bugünün bayram günü, hayallerin gerçeğe döndüğü gün olduğunu ifade ederek, Rize-Artvin Havalimanı'nın hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Hayallerin gerçek olduğunu, bir bir gerçekleştiğini vurgulayan Yıldırım, "Kim derdi ki hırçın Karadeniz'e gemler vurulur ve o denizin üzerine dünyanın sayılı havaalanı kurulur. İşte Türkiye'nin gücü bu. İşte Türkiye'nin lideri, Türkiye sevdalısı, milletin sevdalısı, milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği bu, gücü bu." diye konuştu.

Yıldırım, havalimanının Ordu-Giresun'dan sonra denizin üzerine yapılan ikinci havalimanı olduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünyada sadece 5 tane var. İkisi nerede? Türkiye'de. Türkiye'nin neresinde? Karadeniz'de. Hayırlı, uğurlu olsun. 2002 yılında bu yola çıktığımızda Sayın Cumhurbaşkanımız, liderimiz dedi ki 'Binali Bey, hava yolunu halkın yolu yapacağız.' 'Başüstüne Sayın Başbakanım.' dedik, yola koyulduk. Az önce Ulaştırma Bakanımız rakamları verdi. Hava yolu adeta imtiyazlıların yoluydu. Hava yolunda seyahat edenler, uçakta karşılaşanlar birbirlerini tanıyordu. Hep aynı yüzler, hep aynı yolcular. Bu iş böyle gitmez. Mutlaka herkes uçağa binecek ve hava yolu halkın yolu olacak. Oldu mu? Hayırlı, uğurlu olsun."

Yıldırım, havalimanının yapımında emeği geçen eski bakanlara, yüklenici firmalara ve yöneticilere teşekkür ederek, "Taş üstüne taş koyan herkese teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Sizlere teşekkür ediyorum. Siz arkamızda olduğunuz müddetçe durmak yok, yola devam." dedi.

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Rize Artvin Havalimanı, AK Parti, Giresun, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Rize-Artvin Havalimanı'nın açılışında konuştu Açıklaması - Son Dakika


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