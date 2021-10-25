AK Partili Birinci'den dolar yorumu: Ayda 20 milyar dolar ihracat yapıyoruz, arttıkça dolar bolluğu yaşanacak

Habertürk TV'de yayınlanan Kübra Par ile Açık ve Net programında doların yükselmesiyle ilgili AK Partili Mücahit Birinci dikkat çeken ifadeler kullandı.
Par'ın "Döviz kuru ne olursa düşer?" sorusunu cevaplayan Birinci, dolar kurunun yükselmesinin olumlu bir şey olduğunu savunarak kurun yükselmesiyle ihracatın rekor kırdığını dile getirdi.
AK Partili Birinci sözlerine şöyle devam etti:
"Vatandaşlarımız müsterih olsun. Ayda 20 milyar dolar ihracat yapıyor ve rekor kırıyoruz. Arttıkça dolar bolluğu yaşanacak ve düşecektir. Belli bir seviyeye çekeceğiz. Bu günler sayılı."
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