Akaryakıt fiyatlarında çifte indirim müjdesi - Son Dakika
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Ekonomi

Akaryakıt fiyatlarında çifte indirim müjdesi

Akaryakıt fiyatlarında çifte indirim müjdesi

Akaryakıt fiyatlarında iki müjde peş peşe geldi. Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalara dayalı olarak akaryakıt Otogaz (LPG) litre fiyatında bugünden itibaren 1 lira 20 kuruşluk indirim başladı. Yarından geçerli olmak üzere motorin grubunda 1,29 TL indirim bekleniyor.

06.05.2025 11:38
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Araç sahiplerini yakından ilgilendiren akaryakıt fiyatlarındaki gelişmeler gündemdeki yerini koruyor. Küresel piyasalarda brent petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün etkisiyle Türkiye'deki otogaz, benzin ve motorin fiyatlarında indirim beklentisi güçlendi. Küresel gelişmeler ışığında otogaz fiyatlarına 1,20 TL indirim yapıldı. İndirim dün gece itibariyle pompa fiyatlarına yansıdı.

İKİNCİ İNDİRİM MÜJDESİ MOTORİNDE

Otogaz fiyatlarındaki bu indirimin hemen ardından bir indirim müjdesi de motorin için geldi. Sektör kaynaklarından elde edilen bilgiye göre, yarından itibaren motorin fiyatlarında 1,29 TL indirim olacak.

Otogazda yaşanan son indirimin ardından güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde:

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 45,20 TL

Motorin: 45,41 TL

LPG: 26,19 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 45,05 TL

Motorin: 45,29 TL

LPG: 25,59 TL

Ankara

Benzin: 45,81 TL

Motorin: 46,22 TL

LPG: 26,09 TL

İzmir

Benzin: 46,17 TL

Motorin: 46,56 TL

LPG: 26,04 TL

Brent Petrol, Ekonomi, Enerji, Finans, Döviz, Lpg, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Akaryakıt fiyatlarında çifte indirim müjdesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Murat denizli:
    abrupanın en pahalısı brent petrol 10 yılın dıbınde hırsız hukumet 8 2 Yanıtla
  • bülent yılmaz:
    yazıklar olsun 57 yi gördü 76 dan brent inen rakama bak oda benzin e yok bile indirim resmen gabarın acısını çekiyor ülke 2 0 Yanıtla
  • fmpsd69v55:
    indirime bak 1 depo fullesen bir çay parası fark etmiyor olması gereken litre 18 tl benzin mazotun gerisi haraç 2 0 Yanıtla
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