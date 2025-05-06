Araç sahiplerini yakından ilgilendiren akaryakıt fiyatlarındaki gelişmeler gündemdeki yerini koruyor. Küresel piyasalarda brent petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün etkisiyle Türkiye'deki otogaz, benzin ve motorin fiyatlarında indirim beklentisi güçlendi. Küresel gelişmeler ışığında otogaz fiyatlarına 1,20 TL indirim yapıldı. İndirim dün gece itibariyle pompa fiyatlarına yansıdı.
Otogaz fiyatlarındaki bu indirimin hemen ardından bir indirim müjdesi de motorin için geldi. Sektör kaynaklarından elde edilen bilgiye göre, yarından itibaren motorin fiyatlarında 1,29 TL indirim olacak.
Otogazda yaşanan son indirimin ardından güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde:
Benzin: 45,20 TL
Motorin: 45,41 TL
LPG: 26,19 TL
Benzin: 45,05 TL
Motorin: 45,29 TL
LPG: 25,59 TL
Benzin: 45,81 TL
Motorin: 46,22 TL
LPG: 26,09 TL
Benzin: 46,17 TL
Motorin: 46,56 TL
LPG: 26,04 TL
Son Dakika › Ekonomi › Akaryakıt fiyatlarında çifte indirim müjdesi - Son Dakika
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