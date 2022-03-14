Akaryakıt ürünlerine ilk indirim yapıldı! Fiyatları 2 lira 29 kuruş düştü! - Son Dakika
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Akaryakıt ürünlerine ilk indirim yapıldı! Fiyatları 2 lira 29 kuruş düştü!

14.03.2022 09:29
Akaryakıt ürünlerine ilk indirim yapıldı! Fiyatları 2 lira 29 kuruş düştü!

Akaryakıt ürünlerinden gazyağı, kalyak ve fuel oile indirim yapıldı. Gelen indirimin ardından gazyağının fiyatı 2 lira 29 kuruş ucuzladı. Sırada benzin ve motorinin olduğu açıklandı.

Milli Gazete'nin haberine göre, akaryakıt ürünlerinden kalyak, fuel oil, yüksek kükürtlü fuel oil ve gazyağının fiyatlarında indirim yapıldı.

Yapılan bu indirime göre kalorifer yakıtının fiyatı 1 lira 31 kuruş; fuel oilin fiyatı 45 kuruş, yüksek kükürtlü fuel oilin fiyatı 42 kuruş ve gazyağının fiyatı ise 2 lira 29 kuruş ucuzladı.

BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM BEKLENİYOR

Brent petrol fiyatları 130 doları geçince benzin ve motorin fiyatları Türkiye'de uçuşa geçmişti. Brent petrol fiyatı şu sıralarda geriledi. Bu gerilemeyle birlikte sektör yetkilileri benzin ve motorinde fiyatların bugün 3-4 TL arasında ucuzlayacağını duyurdu.

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Motorin, Benzin, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Akaryakıt ürünlerine ilk indirim yapıldı! Fiyatları 2 lira 29 kuruş düştü! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Akaryakıt ürünlerine ilk indirim yapıldı! Fiyatları 2 lira 29 kuruş düştü! - Son Dakika
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