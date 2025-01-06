Akbank, BM Çalışma Grubu'na Katıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Akbank, BM Çalışma Grubu'na Katıldı

Akbank, BM Çalışma Grubu\'na Katıldı

Akbank, toplumsal cinsiyet eşitliği için BM'in rehberinde örnek gösterildi ve uluslararası alanda temsil edildi.

06.01.2025 12:19
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Akbank, Birleşmiş Milletler'in (BM) iki girişimi tarafından oluşturulan 2024 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalışma Grubu'na Türkiye'den dahil olarak, grup katılımcılarının ortak geliştirdiği rehberde "iyi uygulama örneği" gösterildi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Akbank, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınların güçlenmesi alanlarındaki öncü çalışmalarıyla uluslararası arenada da örnek teşkil etmeye devam ediyor.

BM Çevre Programı Finans Girişimi (UNEP FI) ile BM Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Biriminin (UN Women), 2024 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalışma Grubu'na Türkiye'den dahil olan Akbank, çalışma grubuna katılan bankaların ortak geliştirdiği "Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi ve Kadının Güçlenmesi: Bankalar için Hedef Belirleme Rehberi"nde iyi uygulama örneği olarak yer aldı.

Bankanın bu rehberde uluslararası düzeyde örnek gösterilmesinde, sürdürülebilir finansman, KOBİ destekleri ve uluslararası borçlanma projelerinde kadınları önceliklendiren çalışmaları etkili oldu.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalışma Grubu, bankacılıkta toplumsal cinsiyet eşitliğine bütüncül bir bakış geliştirerek, insan kaynaklarından finansal sağlık ve kapsayıcılığa, toplumsal yatırımlardan tedarik zincirine kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor.

Grup tarafından hazırlanan rehber ise cinsiyete duyarlı liderlik ve iş yeri ortamı, portföy dönüşümü, finansal kapsayıcılık ve ekosistem dönüşümü gibi kritik alanlarda finans kurumları için yol haritalarını içeriyor.

"Sürdürülebilirliği sadece çevreyle sınırlamıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Genel Müdürü Kaan Gür, Akbank olarak sürdürülebilirliği sadece çevreyle sınırlamadıklarını, insanı, toplumu ve hayatın her alanını içine alan kapsamlı bir stratejiyle hareket ettiklerini belirtti.

Toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınların güçlenmesinin, bu çalışmalarının kritik bir parçasını oluşturduğunu kaydeden Gür, "Kararlılıkla yürüttüğümüz girişimlerimizin bir sonucu olarak, UNEP FI ve UN Women'ın bu önemli rehberinde Türkiye'den yer alan tek banka olarak hem sektörümüzü hem de ülkemizi uluslararası arenada temsil etmekten büyük bir gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Akbank, BM Çalışma Grubu'na Katıldı - Son Dakika

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