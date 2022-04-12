Akbank'tan dijital içerik üreticilerine özel hesap - Son Dakika
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Akbank'tan dijital içerik üreticilerine özel hesap

12.04.2022 12:11
Akbank'tan dijital içerik üreticilerine özel hesap

Akbank, sosyal içerik üreticilerine ve mobil cihazlar için uygulama geliştiricilere yönelik Dijital İşler Hesabı'nı hayata geçirdi.

Akbank, sosyal içerik üreticilerine ve mobil cihazlar için uygulama geliştiricilere yönelik Dijital İşler Hesabı'nı hayata geçirdi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Akbank'ta bu özel hesabı açanlar, vergi ödemelerini kolayca takip edilebilmenin yanı sıra birçok bankacılık işleminden ücretsiz yararlanarak www.itopya.com'dan tüm alışverişlerinde artı 4 taksit imkanından da faydalanabilecek.

Gelir Vergisi Kanunu'nda yapılan düzenleme ile yıllık geliri 880 bin TL'yi aşmayan Sosyal İçerik Üreticiliği ile Mobil Cihazlar için Uygulama Geliştiriciliği'ne kazanç istisnası getirildi. Bu istisnadan yararlanabilmek için söz konusu faaliyetlerde bulunan kişilerin şirket kurulumu yapmalarına gerek kalmadan Türkiye'de kurulu bankalarda bu amaçla oluşturulan özel bir hesap açmaları ve faaliyetleri sonucu elde edecekleri tüm gelirlerini bir hesap üzerinden tahsil etmeleri gerekiyor.

Akbank da bu ihtiyacı görerek dijital içerik üreticilerine özel yeni bir hesabı, Dijital İşler Hesabı'nı hayata geçirdi. Bu hesabı açan dijital içerik üreticilerinin artık vergi beyanında bulunma ihtiyacı ortadan kalkıyor ve vergi ödemelerini kolayca takip edebiliyor. Banka, hesaba gelen tüm tutarlar üzerinden kanunun belirlediği şekilde yüzde 15 vergi kesintisi yaparak müşterileri adına vergi dairesine ödeyecek.

Bunlara ilave olarak, bankanın sağladığı bazı ayrıcalıklardan da yararlanabiliyorlar. Banka bu müşterilerine özel tüm kanallardan gelen havale, Akbank Mobil ve Akbank Internet'ten yapılan hesaptan havale ve EFT, ortak ATM'lerden Akbank Kart'la yapılan para çekme, yurtdışı ATM'lerden yapılan para çekme, ATM'lerden yapılan limit üstü para çekme işlemlerinden ücret almıyor. Akbank'ta Dijital İşler Hesabı'nı açanlara ayrıca "www.itopya.com'dan" yapılan tüm alışverişlerinde de artı 4 taksit imkanı sunuluyor.

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Hakan Binbaşgil, Gelir Vergisi, Vergi, ATM, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Akbank'tan dijital içerik üreticilerine özel hesap - Son Dakika


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