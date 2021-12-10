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Akçakale'de 2 proje hayata geçirildi - Son Dakika

Akçakale'de 2 proje hayata geçirildi

10.12.2021 11:23
Akçakale'de 2 proje hayata geçirildi

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya'nın öncülüğünde yaklaşık bin kişiye istihdam sağlayacak 2 fabrikanın temel atma töreni ile Kadın, Spor ve Aktivite Merkezinin açılışı gerçekleştirildi.

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya'nın öncülüğünde yaklaşık bin kişiye istihdam sağlayacak 2 fabrikanın temel atma töreni ile Kadın, Spor ve Aktivite Merkezinin açılışı gerçekleştirildi.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine kazandırılacak 2 proje için dün çifte tören düzenlendi. Törende halk oyunları gösterisinin ardından protokol konuşmaları yapıldı. Kürsüye çıkan Başkan Yalçınkaya, fabrikaların sanayi faaliyetleri için sadece bir başlangıç olduğunu belirterek "Sınırda yıldız bir ilçe, Ortadoğu'ya açılan en mükemmel yer burası olsun diye çalışıyoruz. Akçakale bambaşka bir yere geldi. Kadın destek merkezini açıyoruz. Fabrikalar ile beraber yaklaşık bin kişi çalışacak. Yeter mi? Yetmez. İşimiz çok. Gece gündüz durmadan çalışmamız lazım. Burasını bir başlangıç olarak kabul ediyoruz. Esas hedef Organize Sanayi Bölgesi. Orası Suruç, Harran, Şanlıurfa ve Akçakale'ye 15 dakika mesafede, merkezi bir yerde. Tarım Bakanlığı ve vekilimizin de gayreti ile inşallah oranın da iznini çıkaracağız. Orada en büyük töreni, en büyük şöleni yapacağız. İthalat ve ihracatın merkezi burası olacak. Hepsi olacak" dedi.

"Gayretimizi gördükçe destek veriyorlar"

Projeler için gece gündüz demeden çalıştıklarına ve Ankara ile sık sık temasta bulunduklarına dikkat çeken Başkan Yalçınkaya "İnanın, yetkililerin her gün yanlarında kapılarında dikiliyoruz. Diyoruz, yetmez. Onlar da bu gayretimizi gördükleri zaman, yaptığımız işe destek veriyorlar, destek vermeye devam edecekler" ifadelerini kullandı.

İlçenin kaderini kadınlar değiştirecek"

Kadınlara ve kadınların istihdamdaki yerine verdikleri öneme değinen Başkan Yalçınkaya "Gelir gelmez söylediğim şey Akçakale için önce Allah'a sonra buradaki hanım kardeşlerimize güveniyoruz. Onları canı gönülden destekliyoruz. Onlar buranın kaderini ve çehresini değiştirecekler. Kadınlar, bizim baş tacımız. Onları methetmeye devam edeceğiz. Onlar daha inançlı, bu işi onların başaracağına inanıyorum" ifadelerine yer verdi.

Değişimin meyvelerini alıyoruz

Büyükşehir Belediye Başkanı Beyazgül ise kentteki değişime dikkat çekerek, "Bir yıldır Akçakale'ye gelmeyen herhangi bir vatandaşımız bugün Akçakale'ye gelmişse ne diyordur biliyor musunuz? 'Bu Akçakale'ye girdiğime inanamadım' diyecektir. Bulvarlar, refüjler, ağaçlar, parklar, saat kulesi oluştu. Kırsalda çalışmalar devam ediyor. Şantiyeler oluştu. Durmadan bir çalışma var. Kadın çalışma merkezimiz ve 2 fabrika açıldı. Kadınlarımız kendi haklarına sahip çıksın. Urfa, Ankara ve dünya ile entegrasyonu sağlayalım diye merkezimizi açtık. Birlik ve beraberliğimizi sağlam götürdüğümüz müddetçe önümüze çıkacak hiçbir engel olmayacaktır. Değişim zihniyette, düşüncede, fikirde, şehirde ve insanda oluyor. Bu değişimin meyvelerini alıyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından Kadın, Spor ve Aktivite Merkezinin açılışı gerçekleştirildi. Kurdele kesiminin ardından Başkan Yalçınkaya protokol üyelerine kadın destek merkezini gezdirerek bilgiler verdi. Ardından heyet, tekstil fabrikalarının temel atma törenini gerçekleştirdi.

Süleyman Şah Mahallesinde düzenlenen tekstil fabrikalarının temel atma ile kadın, spor ve aktivite merkezinin açılış törenine Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya'nın yanı sıra Akçakale Kaymakamı Oltan Bayraktar, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, belediye meclis üyeleri, birim amirleri, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. - ŞANLIURFA

Akçakale'de 2 proje hayata geçirildi
Akçakale'de 2 proje hayata geçirildi
Akçakale'de 2 proje hayata geçirildi
Akçakale'de 2 proje hayata geçirildi

Mehmet Yalçınkaya, Şanlıurfa, İstihdam, Akçakale, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Akçakale'de 2 proje hayata geçirildi - Son Dakika Ekonomi


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