Akfen Enerji'den Yeni GES Projesi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Akfen Enerji'den Yeni GES Projesi

Akfen Yenilenebilir Enerji, Osmaniye'de 3,95 MW GES projesini enerji üretimine başlattı.

30.12.2024 13:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Akfen Yenilenebilir Enerji'nin Osmaniye'de toplam 12,9 megavatlık Sarıtepe Hibrit Güneş Enerjisi Santrali (GES) projesinin ilk fazı olan 3,95 megavat kurulu gücündeki santrali ticari enerji üretimine başladı.

Şirketten yapılan açıklama göre, Akfen Yenilenebilir Enerji, toplamda 188 megavat kapasite artışını hedefleyen birinci aşama hibrit GES ve rüzgar enerjisi santrali (RES) yatırımlarına devam ediyor.

Bu kapsamda, 26 Aralık itibarıyla bağlı ortaklıkları aracılığıyla işletilen yenilenebilir enerji santrallerinde toplam 703 megavatlık yeşil ve yenilenebilir kurulu güç kapasitesine ulaşıldı.

Akfen Yenilenebilir Enerji, planlanan bu yatırımların tamamlanmasıyla 2025 sonunda yaklaşık 887 megavat kapasiteye ulaşarak, şirketin enerji sektöründeki sürdürülebilir büyümesine ve Türkiye'nin yenilenebilir enerji kapasitesinin artırılmasına katkı sağlamayı hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akfen Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Mustafa Kemal Güngör, şirket olarak Türkiye'nin sürdürülebilir enerji hedeflerine katkıda bulunmak ve enerji arz güvenliğini güçlendirmek amacıyla yatırımlarına hız kesmeden devam ettiklerini belirterek, "Bu kapsamda Sarıtepe Hibrit GES Projesi, yenilikçi enerji çözümlerine olan bağlılığımızın somut göstergesi olarak öne çıkıyor. Hibrit enerji sistemlerimizle, enerji üretiminde verimliliği artırırken karbon emisyonlarını düşürerek çevresel etkileri en aza indirmeye devam etmeyi hedefliyoruz. Yatırımlarımızla Türkiye'nin enerji bağımsızlığı hedeflerine ve yenilenebilir enerji alanında bölgesel lider olma vizyonuna katkı sunmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Teknoloji, Osmaniye, Ekonomi, Enerji, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Akfen Enerji'den Yeni GES Projesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

07:11 17 yaşındaki kız evde başından silahla vurulmuş halde bulundu 17 yaşındaki kız evde başından silahla vurulmuş halde bulundu
03:48 İsrail’i gece yarısı bir kez daha balistik füzeyle vurdular İsrail'i gece yarısı bir kez daha balistik füzeyle vurdular
03:46 Yeni yılda akaryakıtta ÖTV artışına sınır getirildi Yeni yılda akaryakıtta ÖTV artışına sınır getirildi
23:43 Sivas’ın Ulaş ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem Sivas'ın Ulaş ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem
21:55 Bankalar, hesap bakım ücreti almaya başladı Bankalar, hesap bakım ücreti almaya başladı
09:42 Aleyna Tilki’nin cinsellikle ilgili sorusuna Teoman’dan olay yanıt Aleyna Tilki'nin cinsellikle ilgili sorusuna Teoman'dan olay yanıt
09:29 Mansur Yavaş’ın İmamoğlu’nu ankette geride bırakmasına Fatih Altaylı’dan olay yorum Mansur Yavaş'ın İmamoğlu'nu ankette geride bırakmasına Fatih Altaylı'dan olay yorum
09:29 Fenerbahçelilerin “Bitti“ dediği Talisca iptal oldu Fenerbahçelilerin "Bitti" dediği Talisca iptal oldu
09:23 Ülkelerine dönmek isteyen Suriyeliler, araçlarını uygun fiyata satıyor Ülkelerine dönmek isteyen Suriyeliler, araçlarını uygun fiyata satıyor
09:14 Yıldız futbolcu başlarını yaktı: Süper Lig’in köklü takımına transfer yasağı Yıldız futbolcu başlarını yaktı: Süper Lig'in köklü takımına transfer yasağı
08:55 İstiklal Caddesi’ni kana bulayan teröriste yardım eden iki şüpheli yakalandı İstiklal Caddesi'ni kana bulayan teröriste yardım eden iki şüpheli yakalandı
08:49 CHP’den olay iddia: Köfteci Yusuf, Et ve Süt Kurumu’ndan uygun fiyatla 40 ton et alımı yaptı CHP'den olay iddia: Köfteci Yusuf, Et ve Süt Kurumu'ndan uygun fiyatla 40 ton et alımı yaptı
08:47 Yok artık Kerem Oyundan alınınca öfkeden deliye dönüp küfürler savurdu Yok artık Kerem! Oyundan alınınca öfkeden deliye dönüp küfürler savurdu
08:32 179 kişinin öldüğü uçak kazasından sağ kurtulan görevli ilk kez konuştu 179 kişinin öldüğü uçak kazasından sağ kurtulan görevli ilk kez konuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2024 08:17:02. #1.12#
SON DAKİKA: Akfen Enerji'den Yeni GES Projesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.