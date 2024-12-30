Akfen Enerji'den Yeni GES Projesi

Ekonomi

Akfen Yenilenebilir Enerji'nin Osmaniye'de toplam 12,9 megavatlık Sarıtepe Hibrit Güneş Enerjisi Santrali (GES) projesinin ilk fazı olan 3,95 megavat kurulu gücündeki santrali ticari enerji üretimine başladı.

Şirketten yapılan açıklama göre, Akfen Yenilenebilir Enerji, toplamda 188 megavat kapasite artışını hedefleyen birinci aşama hibrit GES ve rüzgar enerjisi santrali (RES) yatırımlarına devam ediyor.

Bu kapsamda, 26 Aralık itibarıyla bağlı ortaklıkları aracılığıyla işletilen yenilenebilir enerji santrallerinde toplam 703 megavatlık yeşil ve yenilenebilir kurulu güç kapasitesine ulaşıldı.

Akfen Yenilenebilir Enerji, planlanan bu yatırımların tamamlanmasıyla 2025 sonunda yaklaşık 887 megavat kapasiteye ulaşarak, şirketin enerji sektöründeki sürdürülebilir büyümesine ve Türkiye'nin yenilenebilir enerji kapasitesinin artırılmasına katkı sağlamayı hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akfen Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Mustafa Kemal Güngör, şirket olarak Türkiye'nin sürdürülebilir enerji hedeflerine katkıda bulunmak ve enerji arz güvenliğini güçlendirmek amacıyla yatırımlarına hız kesmeden devam ettiklerini belirterek, "Bu kapsamda Sarıtepe Hibrit GES Projesi, yenilikçi enerji çözümlerine olan bağlılığımızın somut göstergesi olarak öne çıkıyor. Hibrit enerji sistemlerimizle, enerji üretiminde verimliliği artırırken karbon emisyonlarını düşürerek çevresel etkileri en aza indirmeye devam etmeyi hedefliyoruz. Yatırımlarımızla Türkiye'nin enerji bağımsızlığı hedeflerine ve yenilenebilir enerji alanında bölgesel lider olma vizyonuna katkı sunmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.