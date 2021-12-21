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Akınal'dan Poleteli Şahinbey OSB'ye yatırım çağrısı - Son Dakika

Akınal'dan Poleteli Şahinbey OSB'ye yatırım çağrısı

21.12.2021 15:15
Akınal'dan Poleteli Şahinbey OSB'ye yatırım çağrısı

Gaziantep Sanayi Odası ve Polateli-Şahinbey İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cevdet Akınal, Polateli-Şahinbey OSB'de arsa tahsislerine başladıklarını belirterek sanayicilere yatırım çağrısında bulundu.

Gaziantep Sanayi Odası ve Polateli- Şahinbey İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cevdet Akınal, Polateli-Şahinbey OSB'de arsa tahsislerine başladıklarını belirterek sanayicilere yatırım çağrısında bulundu.

Polateli-Şahinbey İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin Gaziantep, Kilis ve bölgedeki yatırımcılar için önemli imkanlar sunduğunu ifade eden Akınal, yapılacak yatırımlarla bölgenin sanayide ve ihracatta daha da güçleneceğini ve istihdamın büyük oranda artacağını söyledi. OSB'nin konumu nedeniyle de iş dünyası için adeta bir cazibe merkezi olduğunu kaydeden Akınal, "İlk etapta 6,5 milyon metrekare arsa tahsisine başladığımız Polateli-Şahinbey OSB sayesinde sektörel ve bölgesel çeşitliliğimizin artacağına inanıyorum. Özellikle İskenderun Limanı'na olan yakınlığı ve Gaziantep ile Kilis'in arasında yer alıyor olması yatırımcılarımıza birçok önemli ulaşım ve lojistik avantajı sunuyor. OSB'nin inşa süreci tamamlandığında ve tamamı ile faaliyete başladığında ülkemizin en büyük sanayi bölgelerinden biri olacak ve hem şehirlerimizin hem de bölgemizin üretim kapasitesini çok daha güçlendirecek. Yapacağımız çalışmalar ve girişimcilerle Polateli-Şahinbey OSB'de sanayimizi modern teknoloji ile buluşturarak tüm sektörlere yeni bir soluk getirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Polateli-Şahinbey İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin yapısı, başlanan arsa tahsis işlemleri ve OSB'nin önemini artıran unsurlar hakkında da bilgi veren Akınal, Kilis'in Polateli İlçesi Ürünlü, Ömeroğlu ve Karakıl köyleri mevkiinde 1302,77 hektar alan üzerine kurulan alanın yaklaşık 950 hektarlık kısmına 1. Etap İmar Planı hazırlanarak 30 bin m2 den başlayıp 100 bin m2 den büyük toplam 98 adet sanayi parseli üretildiğini söyledi. OSB'de arsa tahsisi yapılan 1. etap alanın yaklaşık 6,5 milyon metrekare olduğunu kaydeden Akınal, henüz parselasyonu yapılmayan yaklaşık 350 hektarlık bir alanın da gelecek parsel taleplerine göre değerlendirileceğini ifade etti. Arsa ve altyapı metrekare birim değerinin 20 dolar, arsanın toplam değeri üzerinden alınacak peşinatın da yüzde 25 olarak belirlendiğini kaydeden Akınal, "Peşinat alındıktan sonra geriye kalan miktar sözleşme tarihinden itibaren 4'er aylık taksitler halinde toplam 5 taksit şeklinde alınacaktır. Asgari kapalı alan mecburiyeti arsa toplam alanının yüzde 25'idir. Ayrıca inşaata başlama tarihi sözleşme tarihinden itibaren en geç 1 yıl ve üretime geçme tarihi de inşaat ruhsatnamesinin alındığı tarihten en geç 2 yıl sonrası olarak belirlenmiştir" diye konuştu. Polateli-Şahinbey Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin Türkiye'nin en büyük sanayi alanlarından biri olacağını ve yaklaşık 75 bin kişiye istihdam sağlayacağına dikkati çeken Akınal, "Polateli-Şahinbey OSB, ülkemizde iki ilin müşterek kurduğu ilk ve tek organize sanayi bölgesidir. OSB genişleme sahası ile birlikte 45 milyon metrekareye kadar büyütülme imkanına sahiptir. Bu noktada büyük önem taşıyan bir başka konu da OSB'nin ulaşımda sunduğu avantajlardır. Polateli-Şahinbey OSB, Amanos Tüneli'nin yapımını hızlandıracak ve tünel üzerinden 85 kilometre mesafeden limana bağlanacaktır. Gaziantep ve Kilis illerimizin geleceği için çok önemli olan bu OSB aslında bölgesel bir proje olup tüm bölgemizi etkileyecektir. Konum olarak Kilis-Gaziantep il sınırında olup, Kilis'e 20 kilometre, Gaziantep'e ise 24 kilometre mesafededir. Ülkemizin Orta Doğu'ya açılan en büyük gümrük kapısı olan Öncüpınar Gümrük Kapısı'na 28 km mesafede yer almaktadır" ifadelerini kullandı. Bölgenin 6. Bölge Teşvikleri kapsamına girdiğini ve yatırımcıların bu teşviklerden faydalanabileceklerini kaydeden Akınal, sağlanacak destekleri şu şekilde sıraladı:

"Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası, Bedelsiz Arsa Tahsisi (yüzde 100), Vergi İndirimi (Sabit Yatırım Tutarının yüzde 50'si: Vergi İndirim Oranı yüzde 90), SSK İşveren Hissesi Desteği (Teşvik Belgesinde belirtilen işçilerin asgari ücret üzerinden sigorta primi işveren hissesi: Süre 10 yıl), Faiz Desteği (TL bazında kullanılan kredilerde 7 puan, döviz kredilerinde 2 puan), İşçiden kesilen sigorta primi desteği (Teşvik belgesinde belirtilen işçilerin asgari ücret üzerinden sigorta primi: Süre 10 yıl), Gelir Vergisi Stopajı Desteği (Asgari ücret üzerinden işçilerden kesilen gelir vergisi: Süre 10 Yıl), Cazibe Merkezleri Programı." - GAZİANTEP

Akınal'dan Poleteli Şahinbey OSB'ye yatırım çağrısı

Organize Sanayi Bölgesi, Gaziantep, Şahinbey, Yatırım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Akınal'dan Poleteli Şahinbey OSB'ye yatırım çağrısı - Son Dakika Ekonomi


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