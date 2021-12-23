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AKİŞ GYO, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'ne girdi - Son Dakika

AKİŞ GYO, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'ne girdi

23.12.2021 10:24
AKİŞ GYO, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'ne girdi

AKİŞ GYO, kurumsal sürdürülebilirlik performansı üst düzeyde olan şirketlerin yer aldığı BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'ndeki yerini aldı.

AKİŞ GYO, kurumsal sürdürülebilirlik performansı üst düzeyde olan şirketlerin yer aldığı BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'ndeki yerini aldı. Her çeyrek dönemde bir güncellemesi yapılan endekste, Akiş GYO'nun Ocak 2022 itibariyle yer alan tek gayrimenkul yatırım ortaklığı şirketi olacağı açıklandı.

Sürdürülebilirlik bakış açısını dijitalleşme, bilgi güvenliği, iklim güvenliği, çevrecilik gibi pek çok farklı alanda tüm süreçlerine entegre eden Akiş GYO, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'ne dahil oldu. Akiş GYO'nun, kurumsal sürdürülebilirlik performansı üst düzeyde olan şirketlerin yer aldığı BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'nde Ocak 2022 itibariyle yer alan tek gayrimenkul yatırım ortaklığı şirketi olacağı belirtildi. BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'nde yeni değerlendirme sistemine geçildiği 2021 ikinci yarıyılından bu yana iki dönem güncellemesi yapıldı ve bugüne kadar iki farklı dönemde sadece 4 şirket endekse girebildi.

"Sürdürülebilir değer oluşturmak istiyoruz"

AKİŞ GYO A.Ş. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Gökşin Durusoy, konuyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı: " Türkiye'de varlık ve piyasa değeri olarak sektörümüzün en büyük oyuncularından biri konumundayız. Şirket olarak, paydaşlarımız için sürdürülebilir değer oluşturmak öncelikli amacımız. Sahip olduğumuz ticari gayrimenkulleri ile geniş sosyal, çevresel ve ekonomik etki alanları oluşturmaya öncelik veriyoruz. Hayata geçirdiğimiz uygulamalar ile de bu alanlardaki etkinliğimizi her dönem arttırmaya çalışıyoruz. Özellikle sürdürülebilirlik raporumuz kapsamında yıllık olarak bu alanlardaki çalışmalarımızı paydaşlarımız ile şeffaf bir şekilde paylaşıyoruz. Dijitalleşme ve inovasyon, iklim güvenliği, çalışan memnuniyeti ve gelişimi, iş sağlığı ve güvenliği ile müşteri memnuniyeti ve kurumsal yönetişim gibi ana başlıklar sürdürülebilir değer konusundaki odak alanlarımızı oluşturuyor. BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'ne dahil olarak bu alanda doğru işler yaptığımızı bir kere daha görmüş olduk. Öte yandan Sürdürülebilirlik Endeksi'ne girmemizle birlikte bu tema odağında yatırım yapan kurumsal yatırımcıların da radarına girerek hitap ettiğimiz yatırımcı kitlesini de genişletmiş olacağız. Bu açından son derece mutluyuz. Bu süreçte bizlere eşlik eden ve destek veren çalışma arkadaşlarımıza ve diğer tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum."

Yeni değerleme metodolojisine geçişten sonra sadece 4 şirket endekse girebildi

Verilen bilgiye göre Sürdürülebilirlik Endeksi'nde, BIST'te işlem gören ve kurumsal sürdürülebilirlik performansları üst seviyede olan şirketlerin payları yer alıyor. Endeks; şirketlerin küresel ısınma, doğal kaynakların tükenmesi, su kaynaklarının azalması, sağlık, güvenlik, istihdam gibi Türkiye ve dünya için önemli olan sürdürülebilirliğe ilişkin meselelere nasıl yaklaştıklarını ortaya koyuyor. Ayrıca şirketlerin yaptıkları faaliyetlerin ve aldıkları kararların bağımsız bir gözle değerlendirilmesini ve bir anlamda tescil edilmesini sağlıyor. - İSTANBUL

AKİŞ GYO, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'ne girdi

Gayrimenkul, Türkiye, Yatırım, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi AKİŞ GYO, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'ne girdi - Son Dakika Ekonomi


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