Akkuyu NGS Birinci Ünitesinde Çalışmalar Devam Ediyor - Son Dakika
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Ekonomi

Akkuyu NGS Birinci Ünitesinde Çalışmalar Devam Ediyor

Akkuyu NGS Birinci Ünitesinde Çalışmalar Devam Ediyor

Akkuyu Nükleer AŞ İnşaat ve Üretim Organizasyonu Direktörü Denis Sezemin, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin birinci ünitesindeki çalışmaların başlatma ve ayarlama çalışmaları ile testlerinin yapıldığını belirtti. Sezemin, projenin onaylanmış takvime göre ilerlediğini ve ana inşaat çalışmalarının tamamlandığını ifade etti. Ayrıca reaktör binasında ve diğer sistemlerde başlatma ve ayarlama çalışmalarının sürdüğünü ve reaktör binasının sağlamlığını artıracak önemli bir operasyonun gerçekleştirildiğini söyledi. Akkuyu NGS'deki çalışmaların Nükleer Düzenleme Kurumu ve diğer bağımsız kuruluşlar tarafından sıkı bir şekilde denetlendiğini vurgulayan Sezemin, diğer nükleer santral tesislerinde de aktif çalışmaların sürdüğünü belirtti.

18.05.2024 15:01
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Akkuyu Nükleer AŞ İnşaat ve Üretim Organizasyonu Direktörü Denis Sezemin, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) birinci ünitesindeki çalışmalara ilişkin, "Şu an bütün ekipmanların, sistemlerin başlatma ve ayarlama çalışmaları ile testlerini yapıyoruz." dedi.

Sezemin, Silifke ilçesinde katıldığı bir etkinlik sonrasında gazetecilere, Akkuyu NGS'deki bütün çalışmaların onaylanmış olan proje takvimine göre ilerlediğini söyledi.

Birinci ünitede ana inşaat çalışmalarının bittiğini dile getiren Sezemin, bu ünitede reaktör koruma kabı içerisindeki özel çelik halatlarının germe operasyonunu yaptıklarını belirtti.

Bu çalışmanın önemli olduğuna değinen Sezemin, "Bu da nükleer güç ünitesinin, reaktör binasının çok sağlam olmasını sağlayacak. Ayrıca reaktör binasında ve diğer bütün sistemlerde başlatma ve ayarlama çalışmalarını yürütüyoruz. Onlar da santralin daha ileride güvenli çalışmasını sağlayacak." diye konuştu.

Reaktör binasında yakıt yükleme makinesinin montajının tamamlanmak üzere olduğunu vurgulayan Sezemin, şöyle devam etti:

"Bu makine nükleer yakıtı reaktörden bekletme havuzuna yerleştirecek. Türbin binasında ise türbin tesisinin ana parçaları tasarım projesinde öngörülen yerlerine konulmuştur. Şu an su veya buhar temini gibi farklı amaçlarla kullanılacak olan boru hatlarının montajını yapıyoruz. Toplam 3 bin ton boruların montajının yapılması gerekiyor. Genel olarak diğer nükleer santral tesislerinde de çalışmalarımızı çok aktif olarak sürdürüyoruz. Hatta bazı tesislerde son aşamalara gelmiş bulunmaktayız. Bunlar arasında su hazırlama tesisi, deniz suyunu tuzdan arındırma tesisi, laboratuvarlar ve diğer tesislerde çalışmalar büyük ölçüde ilerlemiş ve neredeyse tamamlanmak üzere."

Sezemin, Akkuyu NGS'deki tüm çalışmaların Nükleer Düzenleme Kurumu ve diğer bağımsız kuruluşlar tarafından çok sıkı bir şekilde denetlendiğini belirtti.

Akkuyu NGS'deki çalışmalar hakkında bilgi veren Sezemin, şunları kaydetti:

"Nükleer güç santralini büyük bir pazıl olarak düşünecek olursak, son parçalarını bir araya getiriyoruz. Bununla bağlantılı olarak birinci ünitede dediğim gibi ana inşaat ve montaj çalışmalarının çoğu tamamlanmıştır. Biz şu an bütün ekipmanların, sistemlerin başlatma ve ayarlama çalışmaları ile testlerini yapıyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Akkuyu NGS Birinci Ünitesinde Çalışmalar Devam Ediyor - Son Dakika

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