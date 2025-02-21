Akkuyu NGS'de İlk Yedek Jeneratör Devrede - Son Dakika
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Ekonomi

Akkuyu NGS'de İlk Yedek Jeneratör Devrede

Rosatom, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ilk yedek dizel jeneratörünü devreye aldı.

21.02.2025 13:46
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Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un inşa ettiği Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 1. güç ünitesinin ilk yedek dizel jeneratörü devreye alındı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ekipman devreye alma uzmanları, tesisi rölantide çalıştırdı ve yük altında çalışmasını adım adım test etmek için hazırlıklara başladı.

Akkuyu NGS'nin her bir güç ünitesinde toplam üç adet yedek dizel jeneratör çalışacak. Dizel jeneratörler çalıştırıldıktan sonra, çeşitli çalışma modlarında yaklaşık 50 kontrol işleminden geçirilecek.

NGS'nin işletilmesi esnasında yedek dizel "bekleme" modunda olacak

Uzmanlar, dizel jeneratörlerin tüm sistemleri nominal güç seviyesinde çalışırken güvenilir olduğuna emin olduktan sonra, yedek dizel jeneratör "bekleme" moduna getirilecek.

NGS'nin işletilmesi sırasında yedek dizel jeneratör bu modda olacak. Yedek dizel jeneratörünün bulunduğu yedek dizel güç santralinin çalışmaya hazır hale gelmesi, başlatma sinyalinin alındığı andan itibaren 15 saniyeyi geçmeyecek.

Tüm süreç otomatik modda ilerleyecek. Buna ek olarak, dizel jeneratörlerin devreye alınması, reaktör tesisinin soğuk-sıcak alıştırma aşamasının başlatılması için ön koşul olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akkuyu Nükleer AŞ İnşa Halindeki NGS Direktör Yardımcısı ve Teknik Direktör Andrei Zhukov, yedek dizel güç santrallerinin nükleer santral güvenlik sistemlerinin temel unsurlarından biri olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Akkuyu NGS'nin her güç ünitesinde bu tür üç santral yer alıyor. Bu santraller, ana güç kaynağının kesilmesi durumunda nükleer santralin bağımsız güç kaynağı olarak görev yapıyor. Üç yedek dizel güç santralinin her biri bir dizel jeneratör setiyle donatıldı. Bugün bunlardan ilkini, yani normal işletme sisteminin yedek dizel güç santralini devreye aldık. Her bir ünitedeki üç dizel jeneratör birlikte, ünitenin tasarlanmış tüm sistemlerine yakıt ikmali yapmadan en az 72 saat boyunca güç sağlayabilecek."

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Enerji, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Akkuyu NGS'de İlk Yedek Jeneratör Devrede - Son Dakika

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