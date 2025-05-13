Aksa Enerji'den Yenilenebilir Enerji Atılımı - Son Dakika
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Ekonomi

Aksa Enerji'den Yenilenebilir Enerji Atılımı

Aksa Enerji\'den Yenilenebilir Enerji Atılımı

Aksa Enerji, ilk çeyrekte FAVÖK marjını %29'a çıkararak yenilenebilir enerji projeleriyle büyüyor.

13.05.2025 11:37
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Serbest elektrik üreticisi Aksa Enerji, 2025 yılının ilk çeyreğinde FAVÖK marjını 5 puan artışla yüzde 29'a yükseltti. Bu dönemde depolamalı yenilenebilir enerji üretim lisansını alan şirket, dijital dönüşüm çalışmalarına ve yurt dışı operasyonlarına da hız kattı.

7 ülkedeki 11 santral operasyonu ve 3 bin MW üzeri kurulu gücüyle faaliyetlerini sürdüren Aksa Enerji, 2025 yılı ilk çeyrek konsolide finansal sonuçlarını açıkladı. Türkiye, Afrika ve Orta Asya'daki yatırımlarına aralıksız devam eden şirketin ilk çeyrek dönemindeki FAVÖK'ü 2,8 milyar TL olarak gerçekleşirken, FAVÖK marjı geçen yılın aynı dönemine göre 5 puan artışla yüzde 29'a ulaştı.

Şirketin ilk çeyrek sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Aksa Enerji Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Cemil Kazancı, "2025 yılının ilk çeyreğinde stratejik girişimlerimizde kaydettiğimiz önemli ilerleme bizleri gururlandırıyor. Uluslararası yatırımlarımızla global ölçekteki büyümemizi sürdürürken aynı zamanda ülkemizde enerji sektöründeki yeniliklere de öncülük ediyoruz. Talimercan santralimizin çok kısa bir sürede basit çevrim olarak devreye alınması ve Türkiye'deki depolamalı yenilenebilir enerji projelerimiz, sürdürülebilir ve çeşitlendirilmiş büyümeye olan bağlılığımızın bir göstergesi. Diğer yandan dijital dönüşüm yatırımlarımız ile operasyonel mükemmellik düzeyimizi daha da ileriye taşıyor; süreçlerimizi dijital sistemlerle güçlendirerek hızla değişen enerji ekosistemindeki güçlü konumumuzu pekiştiriyoruz. 2030'a doğru ilerlerken sürdürülebilir yüksek büyüme hedefimizi kararlılıkla gerçekleştiriyoruz. Sürdürülebilirlik, verimlilik ve inovasyon odağındaki çalışmalarımızla tüm paydaşlarımıza değer oluşturmaya devam edeceğiz" dedi.

Depolamalı enerji santralleriyle yeni bir dönem başlıyor

Yapılan açıklamaya göre şirket, yılın ilk çeyreğinde depolamalı yenilenebilir enerji santral lisansını alarak bu alanda önemli bir dönüm noktasına imza attı. Mersin'deki 100,08 MW kurulu gücündeki depolamalı rüzgar enerjisi santrali projesinin tüm ÇED ve izin süreçlerini tamamlayan Aksa Enerji, depolamalı yenilenebilir enerji üretim lisansı ile bu alandaki öncü rolünü ve sürdürülebilir enerji üretimine olan güçlü taahhüdünü ortaya koydu. Şirket, Türkiye'nin dört bir yanında geliştirmeye devam ettiği en son teknolojiye sahip depolamalı rüzgar ve güneş santrali projeleriyle, toplam 891,41 MW kurulu güce ulaşmayı hedefliyor.

Dijital dönüşüm ve operasyonel mükemmellik yatırımları devam ediyor

Şirket, dijitalleşme alanında önemli bir adım atarak dijital dönüşüm programı "Project Nexus"u hayata geçirdi. Bu program ile şirket, 7 ülkedeki tüm operasyonlarını tek bir dijital platform altında birleştirerek verimliliğini ve karar alma hızını artırmayı hedefliyor. Project Nexus kapsamında süreçlerin sadeleşmesi, veri analitiği ve raporlama kabiliyetlerinin güçlenmesi sayesinde şirketin global operasyonlarında yüksek operasyonel mükemmellik sağlanacak ve şirketin rekabetçiliği ve iş süreçlerindeki etkinliği üst seviyeye taşınacak.

Orta Asya ve Afrika'da yatırımlar sürüyor

Açıklamaya göre, şirketin Orta Asya'daki en önemli büyüme hamlelerinden biri olan Özbekistan Talimercan Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali yılın ilk çeyreğinde basit çevrim olarak devreye alındı. Toplam 430 MW kurulu güce sahip santralin üretime geçmesiyle şirketin bu ülkedeki toplam kurulu gücü 1.220 MW'a ulaşıyor. Talimercan Santrali'nin devreye girmesi, şirketin Orta Asya'daki varlığını ve kapasitesini önemli ölçüde artırarak bölgenin enerji arzına güçlü bir katkı sağlayacak.

Şirket, Orta Asya'daki bir diğer yatırımını sürdürdüğü Kazakistan'da ise örnek bir iş güvenliği başarısına imza attı. Kazakistan'ın Kızılorda şehrinde yapımı devam eden 240 MW'lık doğal gaz santralinde, inşaat sürecinde 2 milyon kişi-saat boyunca hiç iş kazası yaşanmadı. Bu kazasız çalışma performansı, Aksa Enerji'nin iş sağlığı ve güvenliği konusundaki kararlılığını gösteren önemli bir kilometre taşı oldu.

Şirketin Afrika kıtasındaki yatırımları kapsamında Gana'daki 370 MW kapasiteli Tema Enerji Santrali'nde gerçekleştirilen çift yakıta (doğalgaz ve HFO) dönüşüm projesi yılın ilk çeyreğinde tamamlandı. Böylelikle, şirket, karbon salımını azaltırken finansal performansını da güçlendirecek. Şirket, Gana'da devam eden bir diğer yatırım olan Kumasi şehrindeki doğal gaz kombine çevrim santrali ile 179 MW'lık bir enerji üretim ünitesini 2025 yılı içinde devreye almayı planlıyor. Böylece Gana'nın elektrik arzı güvenliği için önemli bir adım atılmış olacak.

Batı Afrika'daki bir diğer yatırım olan Senegal doğal gaz santralinin kurulum çalışmaları ise kamu-özel sektör iş birliği modeliyle devam ediyor. 255 MW kurulu güce sahip olacak bu kombine çevrim santrali, Senegal'in ilk doğal gaz yakıtlı elektrik üretim tesisi olacak.

Şirket, global ölçekte sürdürülebilir yüksek büyümeyi destekleyen yatırımları ve yenilikçi enerji çözümleriyle sektöre öncülük etmeye devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Aksa Enerji, Teknoloji, Ekonomi, Finans, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Aksa Enerji'den Yenilenebilir Enerji Atılımı - Son Dakika

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