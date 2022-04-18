Aksaray'da üretilen kamyonlar Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor - Son Dakika
Üye Girişi

Aksaray'da üretilen kamyonlar Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor

18.04.2022 10:57
Aksaray'da üretilen kamyonlar Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor

Türkiye'de ürettiği her 2 kamyondan 1'ini ihraç eden Mercedes-Benz Türk, Avrupa'da 10'dan fazla ülkeye kamyon ihraç ederek bu alandaki başarısını sürdürüyor.

Türkiye'de ürettiği her 2 kamyondan 1'ini ihraç eden Mercedes-Benz Türk, Avrupa'da 10'dan fazla ülkeye kamyon ihraç ederek bu alandaki başarısını sürdürüyor.

Türkiye'deki faaliyetlerine 1967 yılında başlayan Mercedes-Benz Türk, yılın ilk çeyreğinde Türkiye iç pazarına 883 adet kamyon, bin 992 adet de çekici olmak üzere toplam 2 bin 875 adet kamyon satışı gerçekleştirdiğini açıkladı. Şirket, Aksaray Kamyon Fabrikası'nda ürettiği kamyonların ihracatına da hız kesmeden devam ediyor.

En büyük ihracat pazarı Avrupa

Mercedes-Benz Türk'ün Aksaray Kamyon Fabrikası'nda üretilen kamyonlar Almanya, Fransa ve Polonya başta olmak üzere Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor. Yapılan açıklamaya göre, yılın ilk 3 ayında 816 adetle en fazla ihracat yapılan ülke Almanya olurken, bu ülkeyi 532 adetle Fransa ve 356 adet kamyon ihracatı ile İspanya takip etti. - İSTANBUL

Aksaray'da üretilen kamyonlar Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor
Aksaray'da üretilen kamyonlar Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor

YORUMLAR
500
Türk mermer sektörü daha fazla işlenmiş ürün ihraç etmek istiyor Türk mermer sektörü daha fazla işlenmiş ürün ihraç etmek istiyor Türk zırhlıları her koşulda göreve hazır Türk zırhlıları her koşulda göreve hazır

Togo Cumhuriyeti, Mercedes Benz, Türkiye, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Aksaray'da üretilen kamyonlar Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor - Son Dakika


Son Dakika
10:57 Bomba iddia ülkeyi karıştırdı! Rusya lideri Putin, kızının vaftiz babası Viktor Medvedçuk'u Ukrayna'nın insafına mı bıraktı?
10:56 Mahra'nın 10'uncu doğum günü mezarında kutlandı: Pastası mezar taşına kondu
10:54 Motokuryeler yaşadıkları zorlukları sıraladı! Hükümete 2 konu üzerinden çağrıda bulundu
10:38 Japonya'daki açık artırmada özel üretilen 1 kilogram çay 226 bin liraya alıcı buldu
10:36 İstanbul'da bıçaklı taksici dehşeti: Yabancı uyruklu çifti "bıçaklarım" diye kovaladı
10:32 Gonca Vuslateri'nden ayak fetişizmi itirafı: Gelen sucunun bile ayaklarına bakarım
10:26 Nurgül Yeşilçay sevenlerini korkuttu! Sahnede bir anda yere düştü
10:25 Borsa rekor üstüne rekor kırıyor! BIST 100 endeksi tüm zamanların en yüksek seviyesinde
10:23 Bakan Akar, Pençe Kilit operasyonu hakkında yeni açıklamalar yaptı: Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi
10:22 TikTok yıldızına saldırı! Video çektiği esnada yüzüne asit attılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2022 11:05:46. #1.12#
SON DAKİKA: Aksaray'da üretilen kamyonlar Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement