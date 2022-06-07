Aktepe, açıklanan rakamların beklentinin altında olduğunu söyledi - Son Dakika
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Aktepe, açıklanan rakamların beklentinin altında olduğunu söyledi

07.06.2022 10:26
Aktepe, açıklanan rakamların beklentinin altında olduğunu söyledi

Gürün Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Aktepe, açıklanan hububat alım fiyatlarının beklentilerin altında olduğunu söyledi.

Gürün Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Aktepe, açıklanan hububat alım fiyatlarının beklentilerin altında olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Toprak Mahsulleri Ofisinin 2022 yılı hububat alım fiyatlarını ton başına bin lira destekle birlikte 7 bin lira, arpayı ise ton başına 500 lira pirimle birlikte 6 bin lira olarak açıklamıştı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Sivas Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu ve Gürün Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Aktepe, açıklanan rakamın beklentilerin altında kaldığını söyledi. Maliyetlerin her geçen gün arttığına dikkat çeken Aktepe, beklentinin alım fiyatlarında buğday taban fiyatının en azından 8 Bin lira, arpanın ise 7,500 TL bandında olduğu ifade etti.

Üreticilerin girdi maliyetlerindeki afaki artışlar karşısında çaresiz kaldığını ifade Aktepe, "Çiftçimiz bu maliyetler karşısında ya gübreden vazgeçiyor ya da ekim yapmaktan vazgeçiyor. Çiftçimizi desteklememiz gerekiyor. Şuan 1 dönüm tarlada ekim yapmanın maliyeti 2 bin lirayı aştı. Mazot ve gübre fiyatları inanılmaz şekilde arttı. Bu tablo karşısında çiftçimizin mazot, gübre konusunda desteğe ihtiyacı var" dedi.

Hububat alım fiyatlarında üreticiye yönelik pozitif ayrımcılık yapılması gerektiğini ifade eden başkan Aktepe, "Çiftçimizin beklentisi buğdayda 8 bin 500-10 Bin TL, arpa da ise 7 bin 500-8 bin 500 TL idi. Açıklanan rakamlar beklentinin altında kaldı. Açıklanan fiyatlar çiftçimizi ekim yapmaktan uzaklaştıracaktır. Sonuçta çiftçimiz de bu ürünleri hem kendi evinin ihtiyacını karşılamak hem de para kazanmak için yapıyor. Bu fiyatlar çiftçimize zarar ettireceği için çiftçimiz bunu kaldıramayacaktır. Devletimizin bu konuyu bir kez daha gözden geçirerek gerekli desteği vereceğinden şüphemiz yok. Umuyoruz fiyatlar çiftçimizin yüzünü güldürecek şekilde yeniden belirlenir" diye konuştu. - SİVAS

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Kaynak: İHA

Sivas, Gürün, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Aktepe, açıklanan rakamların beklentinin altında olduğunu söyledi - Son Dakika

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