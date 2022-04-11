Aktepe Ankara temaslarında - Son Dakika
Üye Girişi

Aktepe Ankara temaslarında

11.04.2022 13:27
Aktepe Ankara temaslarında

Çiftçilerin sorun ve sıkıntılarıyla ilgili Ankara'da temaslarda bulunan Gürün Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Aktepe, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç'u makamında ziyaret etti.

Çiftçilerin sorun ve sıkıntılarıyla ilgili Ankara'da temaslarda bulunan Gürün Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Aktepe, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç'u makamında ziyaret etti.

Gürün Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Aktepe, Tunç'a buzağı desteklemeleri, yemlik arpa desteği, besicilerin desteklenmesi, gübre fiyatları gibi bir çok konuda talepleri iletti.

Buzağı desteklemelerinde yapılan değişikliğin üreticiyi mağdur ettiğini dile getiren Aktepe, "Doğan bir buzağının destekleme dahilinde olabilmesi için iki doğum arası en fazla 15 ay olması gerekiyor. Aynı şekilde ilk doğum yapacak düvenin en fazla 27 aylık olma şartı getirildi. Bu da durum çiftçilerimizi mağdur ediyor. Çünkü takip edebilecekleri bir sistem yok. Artan girdi maliyetleri ortada, yem, ilaç ve diğer kalemlerde inanılmaz artışlar söz konusu. 470 TL olan buzağı desteklemelerinin arttırılmasını talep ediyoruz. Sistemin geçtiğimiz yıllardaki gibi çiftçilerimizin beyanına göre buzağıların kayıt altına alınması ve küpelemelerin yapılması ile verilmesini talep ediyoruz" diye konuştu.

Aktepe ilgi ve alakaları nedeniyle Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç'a teşekkür etti. - SİVAS

YORUMLAR
500

Ziraat Odası, Ankara, Doğum, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Aktepe Ankara temaslarında - Son Dakika


Son Dakika
13:27 Ferdi'nin sevgilisi sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor! Türkiye'de en az Ferdi kadar ünlü
13:20 Mansur Yavaş "Ben kamu görevlisiyim" dedi ama Akşener onu öve öve bitiremedi
13:10 Acun Ilıcalı, Mesut Özil ve Babel'in transferleri hakkında konuştu
13:04 50 ili kapsayan proje hayata geçiyor! Karadeniz, İç Anadolu, Akdeniz ve Doğu Anadolu'nun ticaret limanı olacak
12:58 Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili konuştu: Hiçbir zaman cevap vermeyeceğim, Kendimi kamu görevlisi olarak görüyorum
12:51 Eşini ve 4 yaşındaki oğlunu katleden kişinin organları bağışlandı!
12:51 Korkunç görüntü: Yavru köpeğin derisini yüzüp öldürmüşler
12:46 Ağrı'daki gösterişli sahur etkinliğinin mimarı AK Partili Eyyüp Kadir İnan konuştu: Sizi rahatsız etmeye devam edeceğiz
12:27 Sahaya çıkmadan kazandırdı! Dev derbiden önce en çok Mesut Özil'in forması satıldı
12:24 Sahaya yarı çıplak atlayan kadının güvenlikten gördüğü sert müdahale tepki çekti!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2022 13:34:19. #1.12#
SON DAKİKA: Aktepe Ankara temaslarında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement