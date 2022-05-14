Aktepe "Çiftçiler ülkemizin bel kemiğidir" - Son Dakika
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Aktepe "Çiftçiler ülkemizin bel kemiğidir"

14.05.2022 12:18
Aktepe "Çiftçiler ülkemizin bel kemiğidir"

Sivas Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu ve Gürün Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Aktepe, Dünya Çiftçiler Günü dolayısı ile yayınladığı mesajda çiftçilerin ülkenin bel kemiği olduğunu söyledi.

Sivas Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu ve Gürün Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Aktepe, Dünya Çiftçiler Günü dolayısı ile yayınladığı mesajda çiftçilerin ülkenin bel kemiği olduğunu söyledi.

Aktepe mesajında tarımın Türkiye açısında önemine değinerek, "Tarım, ülkemizin ana kaynaklarındandır. Gıda ihtiyaçlarını karşılaması bakımından tarımın diğer sektörlere oranla gelişme sürecinde birincil olarak desteklenmesi elzemdir çünkü tarımsal bağımsızlığın sağlanamaması diğer sektörlerin de gelişimini yavaşlatacak, ham madde imkanlarının azalmasına yol açacaktır." Dedi.

Çiftçilerin ülke ekonomisine yaptığı katkıların göz ardı edilemeyeceğini belirten Aktepe, "İklimi, verimli toprakları, stratejik önemiyle cennet vatanımız Türkiye bizim en kıymetli hazinemizdir. Bu bereketli topraklar en kaliteli tarım ürünlerinin yetişmesine imkan sağlamıştır. Bereketli ve cömert topraklarımıza alın terini akıtan çiftçilerimizin ekonominin büyümesinde ve gelişmesinde katkısı büyüktür." şeklinde konuştu.

Aktepe, çiftçilerin ülkenin bel kemiği olduğunu vurgulayarak "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Köylü Milletin efendisidir'. Sözünden hareketle toprağı bin bir emekle işleyen, tarımsal üretimin her kademesinde kadın-erkek çalışan, üreten ve elde ettiği ürüne değer katarak insanlara sunan, ülkemizin kalkınması için ter dökerek emek veren tüm çiftçilerimizin ülkemizin bel kemiğidir." diye konuştu.

Çiftçilerin gece gündüz demeden ülke ekonomisine çok ciddi katkılar sunduğunu hatırlatan Aktepe, ayrıca şunları söyleri. "Tarlasında, bahçesinde, gece gündüz demeden çalışarak ailesine, evine ve ülkemize üretimle destek veren çiftçilerimizin, Dünya Çiftçiler Günü'nü tebrik ediyorum." - SİVAS

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Dünya Çiftçiler Günü, Togo Cumhuriyeti, Ziraat Odası, Sivas, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Aktepe 'Çiftçiler ülkemizin bel kemiğidir' - Son Dakika


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