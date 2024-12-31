AKÜ'de Mandalarda Süt ve Et Verimliliği Artırılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

AKÜ'de Mandalarda Süt ve Et Verimliliği Artırılıyor

AKÜ\'de Mandalarda Süt ve Et Verimliliği Artırılıyor

Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde yapılan genetik çalışmalarla mandaların yıllık süt verimi 1600 kg, et verimi ise 700 kg olarak hedefleniyor. Çiftlikteki çalışmalar, bölge iklimine uygun genotiplerle destekleniyor.

31.12.2024 09:58  Güncelleme: 10:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
AFYON Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Veteriner Fakültesi Araştırma ve Uygulama Çiftliği'nde yapılan genetik çalışmaları sonucunda mandaların yıllık bazda 1600 kilogram süt, 700 kilogram et verimliğine ulaşması hedefleniyor.

AKÜ Veteriner Fakültesi Araştırma ve Uygulama Çiftliği'nde özellikle koyun, manda ve sığır türleri üzerinde yeni genetik geliştirme çalışmaları sürdürülüyor. Özellikle et ve süt üretimini artırmaya yönelik geliştirmeler yapılan çiftlikte Afyonkarahisar bölgesine uyumlu, iklim şartlarına elverişli olacak şekilde genotipler üzerinde çalışılıyor. 'Halk Elinde Islah' projesi kapsamında 2011 yılından bu yana sürdürülen çalışma ile de özellikle mandalar üzerinde süt ve et verimliliğinin artırılmasına yönelik denemeler yapılıyor.

3 TÜRDE BİRLEŞTİRME YOLU

Murrah Anadolu mandası melezi türünün yetiştirildiği çiftliğe, bu yıl Ankara Lalahan'da bulunan Uluslararası Hayvancılık Araştırma Enstitüsü'nden yerli Kara piyetmentoza melezi ile Balıkesir Bandırma'daki Koyunculuk Araştırma Enstitüsü'nden Murana boğaları getirtildi. 3 tür üzerinde yürütülen çalışmalarla birleşme yoluyla hayvanların et ve süt verimliliğinin artırılması hedefleniyor. Yıllık bazda 1100 kilograma kadar süt ve 500 kilograma kadar et verebilen mandaların yıllık 1600 kilogram süt, 700 kilograma kadar da et verimliliğine ulaşması amaçlanıyor.

'BÜYÜK ÖLÇÜDE GENOTİPİ TAŞIYORLAR'

AKÜ Veteriner Fakültesi Zootekni Ana Bilim Dalı öğretim üyesi AKÜ Araştırma ve Uygulama Çiftliği Müdürü Prof. Dr. Mustafa Tekerli, çiftlikte koyun, manda ve sığır ırklarının bulunduğunu belirtti. Çiftlikte hem öğrencilerin hem de farklı ana bilim dallarından araştırmacıların çalışma yapabildiğini belirten Prof. Dr. Mustafa Tekerli, "Çiftliğimizde yetiştirilmekte olan mandalar, Murrah Anadolu mandası melezi. Büyük ölçüde genotipi taşıyorlar. Son zamanlarda da Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitüsü'nden; Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı bir enstitü bu, getirmiş olduğumuz Murana boğalarını, daha doğrusu mandaların boğalarına 'Comba' adı veriliyor. 'Murana combaları'nı da burada verimi artırmak amacıyla kullanmaya başladık. Aynı zamanda yine Uluslararası Hayvancılık Araştırma Enstitüsü, Ankara Lalahan'da bulunan merkezden de yerli Kara piyetmentoza melezi yeni bir etçi yerli genotip geliştirmek üzere başlatılmış olan araştırmadan, küçük bir grup getirdik. Biz de burada farklı bu grup üzerinde araştırmalar yapmayı planlamaktayız" dedi.

BÖLGE ŞARTLARINA UYGUN GENOTİP

Çiftlikte yeni bir manda ahırının inşa halinde olduğunu anlatan Prof. Dr. Tekerli, "Böylece çiftliğimizi daha fazla geliştirmeye ve daha ideal boyutlara ulaştırmaya çalışıyoruz. Bölgemizin bir hayvancılık bölgesi olduğu düşünülecek olursa et ve süt üretiminin artırılmasına yönelik çalışmaları hızlandırmak amacıyla bu hayvanları getirdik. Böylece amacımız; mandalarda 1600 kilogram süt üretimine ulaşabilmek, bunun ötesinde de 600- 700 kilogram üzerinde besi danalarında bölgeye uyumlu, bölgenin iklim şartlarıyla mütenasip bir genotip geliştirmeye çabalayacağız" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Kocatepe Üniversitesi, Genetik, Ekonomi, Güncel, Eğitim, Tarım, Afyon, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi AKÜ'de Mandalarda Süt ve Et Verimliliği Artırılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:20 600 milyonluk büyük ikramiye üç çeyrek bilete çıktı: İşte şanslı numara 600 milyonluk büyük ikramiye üç çeyrek bilete çıktı: İşte şanslı numara
22:14 Milli Piyango’da 6 milyon ve 60 milyon liralık şanslı rakamlar belli oldu Milli Piyango'da 6 milyon ve 60 milyon liralık şanslı rakamlar belli oldu
21:20 İşte 2024’ün en çok kazandıran yatırımı İşte 2024'ün en çok kazandıran yatırımı
20:23 Prostat ameliyatı olan Netanyahu’yu hasta yatağından kaldıran olay Prostat ameliyatı olan Netanyahu'yu hasta yatağından kaldıran olay
18:42 2025’in ilk dakikalarından itibaren geçerli olacak İşte yeni yılın zamlı ürünleri 2025'in ilk dakikalarından itibaren geçerli olacak! İşte yeni yılın zamlı ürünleri
09:59 Umreye giden Necati Şaşmaz’ın son halini görmeniz lazım Umreye giden Necati Şaşmaz'ın son halini görmeniz lazım
09:47 MİT’ten PKK’ya nokta operasyon Sözde sorumlulardan Nusrettin Demir etkisiz hale getirildi MİT'ten PKK'ya nokta operasyon! Sözde sorumlulardan Nusrettin Demir etkisiz hale getirildi
09:34 Meteoroloji son tahminleri açıkladı Yılbaşında kar yağacak mı Meteoroloji son tahminleri açıkladı! Yılbaşında kar yağacak mı?
09:24 Bayrampaşa’da yolcu otobüsünde yangın paniği Bayrampaşa'da yolcu otobüsünde yangın paniği
09:17 Özel İletişim Vergisi, 400 liradan 570 liraya yükseltildi Özel İletişim Vergisi, 400 liradan 570 liraya yükseltildi
09:17 Küresel piyasalar yılın son gününde negatif seyrediyor Küresel piyasalar yılın son gününde negatif seyrediyor
08:46 Bakanlık onlarca personel alacak Bakanlık onlarca personel alacak
08:42 Türk vatandaşı Ömer Muhammed Çiftçi, Suriye ordusuna Tuğgeneral oldu Türk vatandaşı Ömer Muhammed Çiftçi, Suriye ordusuna Tuğgeneral oldu
08:11 İstanbul Valiliği yılbaşı tedbirlerini açıkladı İstanbul Valiliği yılbaşı tedbirlerini açıkladı
07:45 Diziden sonra merak konusu oldu: Gassallar ne kadar kazanıyor Diziden sonra merak konusu oldu: Gassallar ne kadar kazanıyor?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2025 00:32:55. #1.13#
SON DAKİKA: AKÜ'de Mandalarda Süt ve Et Verimliliği Artırılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.