Akyurt'ta hasat zamanı - Son Dakika
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Akyurt'ta hasat zamanı

22.07.2022 10:13
Akyurt'ta hasat zamanı

Buğday hasadının başladığı Ankara'nın Akyurt ilçesinde hasat bayramı düzenlendi.

Buğday hasadının başladığı Ankara'nın Akyurt ilçesinde hasat bayramı düzenlendi.

Çınar Mahallesi'nin tarım arazisinde gerçekleştirilen; Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, Akyurt Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Demirel, Akyurt Ziraat Odası Başkanı Satılmış Kartal, çiftçiler ve Akyurt'taki resmi kurum amirlerinin katıldığı etkinlikte, biçerdöverden çıkan buğdayın özellikleri değerlendirildi.

Akyurt Ziraat Odası Başkanı Satılmış Kartal konuşmasında, "Allah çiftçilerimize bol bereket versin. Yağışların vaktinin biraz zamansız olmasından dolayı hasadımıza etkisi olmuştur. Belediye Başkanımız burada, kendisine sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum. 400 kilogram buğday, 500 kilogram arpa tohumunu yüzde 75 hibe ile başvuru yapan herkese verdiler. Bizler de bu desteği karşılıksız bırakmamak için toprağımıza sahip çıkıyoruz. Hasadımız hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık çiftçilere hitaben yaptığı konuşmada, "Hasadımız hayırlı, bereketli olsun inşallah. Rabbim tüm üreticilerimize kazasız belasız sezonu bitirmeyi nasip eylesin. Geçtiğimiz yıl kuraklık ve bu yıl da selden etkilendik ancak muhakkak Rabbim bereketini vermiştir. Tüm çiftçilerimize hayırlı uğurlu olsun. Çiftçilerimize her yıl elimizden gelen yardımı yapıyoruz. Tüm kurum amirlerimiz de buradalar. Her biriyle uyum içerisinde çalışıyoruz. Allah bu birliğimizi de daim etsin" dedi. Tarlada biçerdövere çıkan Başkan Ayık, yetkililerle birlikte hasadın kontrolünü yaparak traktörlere aktarılması ve saman balyalama işlemlerini takip etti. Çiftçilerle birlikte hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından etkinlik sona erdi. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Ankara, Akyurt, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Akyurt'ta hasat zamanı - Son Dakika

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