Alanya'da Yerli Mango Hasadı Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Alanya'da Yerli Mango Hasadı Başladı

Alanya\'da Yerli Mango Hasadı Başladı
27.07.2025 10:49
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Alanya'da yerli mango hasadına başlandı, kilosu 200 TL. Üreticiler yerli mangoyu tercih etmeli.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde üretilen tropikal meyvelerden mangonun hasadına başlandı. İlçede 2 bin dekara yakın alanda mango üretildiğini belirten Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, yerli mangonun kilosunun 200 TL, ithalinin 150-200 TL dolayında olduğunu aktardı. Göktepe, "Tüketicilerden ricamız mutlaka yerli mangoyu tercih etmeleri" dedi.

Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, İmamlı Mahallesi'nde bulunan yaklaşık 80 dönümlük serada, mangoyla ilgili açıklamalarda bulundu. Oda olarak 'Alanya mangosu' adıyla coğrafi işaret almak için hazırlıklarda son aşamaya geldiklerini ve kısa süre içinde başvuruda bulunacaklarını söyleyen Tahir Göktepe, mangonun yaygınlaşması, üreticilerin bu ürünü benimsemesi için çok mücadele verdiklerini belirtti. Göktepe, "İlçemiz genelinde mangonun 2 bin dekara yakın üretim alanı var ve ciddi üretici ordusu oluşuyor. Mangoda 'Naomi' çeşidinin hasadına başlandı. İlçemiz genelinde adaptasyonu sağlanmış çeşitlere bakacak olursak en başı çeken 'Keitt' cinsi, akabinde 'Naomi' ve diğeri de 'Artu', 'Irwin' çeşitleri adaptasyonu sağladı ve üreticilerimize hem aile hem de ülke ekonomisine kazanç kapısı oldu. Mangonun en önemli özelliklerinden biri de herhangi bir hastalık, zararlı şu anda yok. Dolayısıyla kültürel mücadele yöntemleriyle çözebileceğimiz belli başlı zararlılar var. Bu zararlıları da kültürel, biyolojik, biyoteknik mücadele yöntemleri ile çözüyoruz. Tüketiciler yerli mangoyu gönül rahatlığıyla yiyebilir. Zaten ithal mango ile yerli mango arasındaki farkı tadından, aromasından anlayacaklar. Daha soyulmamış olan yerli mango dışarıdan kokusu ile 'Ben bir yerli mangoyum' diye söylüyor zaten" dedi.

'İTHALAT 4-5 AYLIK SÜREYLE KAPATILMALI'

Mangonun faydalarına değinen Göktepe, "A, E, C vitamini açısından çok zengin. İnsana güç, direnç sağlaması açısından çok faydalı. İçerisinde lif olduğu için bağışıklık sistemini koruyor. Cilt sağlığını önemli derecede etkiliyor. Kan şekerini ve kanın düzenli çalışmasını sağlıyor. Mango için 'kalp dostu' diyebiliriz. Çiçeğinden çay yapılarak tüketilebiliyor. Rahatlık ve hazım sağlıyor. Bu açıdan önemli bir ürün. Tropikal ürünler içinde avokado ve muzu geçtikten sonra, bu subtropikal iklimde yoğun şekilde yetiştiriciliği yapılan ve üreticilerimizin benimsediği, tüketicilerimizin de zevkle, keyifle tükettiği bir ürün. Tüketicilerden ricamız mutlaka yerli mangoyu tercih etmeleri. Devlet yetkililerimizin de temmuz sonu, ağustos başı itibarıyla başlayıp aralık ayına kadar sürecek hasat serüveninde ithalatı önlemeleri noktasında üreticilerimize destek olacaklarına inanıyoruz. Bu doğrultuda Ticaret Bakanlığı tarafından ciddi bir kota getirilmesi ya da ithalatı 4-5 ay kapatmalarını rica ediyoruz" diye konuştu.

'ÜRETİMİN NİSPETEN ARTMASINI DÜŞÜNÜYORUZ'

Üreticilerin mangoyu benimsediğini, önümüzdeki 5- 10 yıl boyunca üretimden kopma veya ürün değişikliğine gitme gibi bir durum beklemediklerini aktaran Tahir Göktepe, şöyle devam etti:

"Hatta üretimin nispeten artmasını düşünüyoruz, ancak şöyle bir durum var; yatırım maliyeti çok yüksek. Fidan üretimi için burada yeterli materyallere ulaşmış değiliz. Dolayısıyla ithal edilen fidan var. İthal fidanlar da çok pahalı, şu an aşılı bir fidanın tanesi 1000-1500 TL arasında değişiyor. Sonrasında bunun ekonomik verime yatması için bekleme süresi var. Üçüncü yıl ekonomik verime yatıyor. Devlet yetkililerinden ricamız fidan ithalatı yaparken bu hususta gerekli desteğin verilmesi, Tarım ve Orman Bakanlığı ile ziraat odalarına düşen görev de Ar-Ge çalışması yaparak yeni yerli fidanlar üretip, daha dirençli, dayanıklı fidanları üretime dahil etmek."

'YERLİ MANGONUN KİLOSU 200 TL'

Belli iriliğe gelen, lif, vitamin ve mineral açısından gelişimini tamamlayan mangoların hasat edildiğini aktaran Göktepe, "Mango meyvesi 750- 800 gram ağırlığında. Oda sıcaklığında 5- 6 gün tuttuktan sonra çok rahat tüketimi yapılabilir. Şu anda yeni hasat başlıyor. Bugün itibarıyla gerçek yerli mangonun kilogramı 200 TL. Tüketicilerimize de uygun fiyata ulaşması lazım. Dolayısıyla aradaki pazarlara ulaştıran pazarcıların da kazanması lazım. Bugün ithal mangonun 150-200 TL olduğu yerde yerli mango tadı, aroması ve ayırt edici özelliği çok belirgin olduğundan çok bir rakam değil" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Güncel, Alanya, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Alanya'da Yerli Mango Hasadı Başladı - Son Dakika

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