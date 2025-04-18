Alarko Holding Sürdürülebilirlik Endeksi'ne Dahil Oldu - Son Dakika
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Ekonomi

Alarko Holding Sürdürülebilirlik Endeksi'ne Dahil Oldu

Alarko Holding, 2050 net sıfır emisyon hedefiyle BİST Sürdürülebilirlik 25 Endeksi'ne girdi.

18.04.2025 11:50
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Alarko Holding, 2050 net sıfır emisyon taahhüdü doğrultusunda çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) alanlarında attığı adımlar sonucu BİST Sürdürülebilirlik 25 Endeksi'ne dahil oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Alarko Şirketler Topluluğu, sürdürülebilir dönüşüm ve sorumlu yatırım yolculuğunda stratejik bir eşiği geçti.

2050 net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda öncü adımları ve ESG odaklı bütüncül çalışmalarıyla BİST Sürdürülebilirlik Endeksi'ne dahil olan Alarko Holding, aynı zamanda endeksteki ilk 25 şirket arasına adını yazdırdı.

Holding, son sürdürülebilirlik raporu baz alınarak gerçekleştirilen değerlendirmede 82 puan alarak, küresel ve yerel 72 şirket arasında 4'üncü sırada yer aldı. Şirketin ESG notu, güçlü yatırımları ve sürdürülebilirlik stratejileri sayesinde "A" (100/82) seviyesine yükseldi. Yukarı yönlü bu ivmede, etkin kaynak yönetimi, sürdürülebilir yenleşim yatırımları, çalışan odaklı insan kaynakları politikaları ve toplumsal fayda yaratan sosyal sorumluluk projeleri etkili oldu.

Alarko Tarım Grubu sürdürülebilir üretim modelleriyle öne çıkıyor

Alarko Holding, 2023'te adım attığı sürdürülebilir tarım sektöründe bütünüyle yer alma hedefiyle seracılık, tohum, gübre ve gıda alanlarında yatırımlarına devam ediyor. Yenilikçi teknolojiler ve sürdürülebilir üretim modelleriyle Alarko Tarım Grubu, 2028'e kadar modern seracılıkta dünyanın sayılı şirketlerinden biri olmayı hedefliyor.

Seralarda hayata geçen teknolojik yatırımlarla geleneksel tarıma kıyasla yüzde 72 su tasarrufu sağlayan şirket, ısıtma amaçlı kullanılan jeotermal suyu "yeniden enjeksiyon" yöntemiyle doğal döngüye kazandırarak çevre dostu bir üretim modeli sunuyor. Akıllı tarım uygulamalarıyla üretilen pestisit içermeyen ürünler, hem iç pazarda satılıyor hem de dış pazarlara ihraç ediliyor.

Alarko'nun Çankırı'da bulunan hibrit mikro granül gübre fabrikasında ise yüzde 65 daha az enerji ve yüzde 70 daha az su kullanımı sağlanıyor. Fabrikanın enerji ihtiyacının yüzde 35'i, 1200 kilovat peak (kWp) kapasiteli güneş enerji sisteminden karşılanıyor.

Alarko Enerji Grubu, düşük karbonlu ekonomiye geçiş yönünde yeni yatırımlarını temiz enerji alanında gerçekleştiriyor. Bu doğrultuda grup, 5 yıl içinde yenilenebilir enerji kapasitesini yaklaşık 3,5 kat artırarak mevcut 140 megavat (MW) seviyesindeki kurulu gücünü 640 MW'a çıkarmayı hedefliyor.

Alarko Carrier, Eskişehir Fabrikası'nın çatısında yer alan güneş enerjisi sistemiyle yıllık 500 bin kilovat saate (kWh) varan elektrik üretmeyi hedefliyor. Şirket, 2023'ün son çeyreğinde Alarko markalı fotovoltaik panellerini ürün gamına dahil ederek yenilenebilir enerji çözümleri alanındaki iddiasını gösterdi.

Hillside Beach Club ise sürdürülebilir turizm alanında doğayla uyumlu yaşam anlayışını merkezine alarak sıfır atık prensibiyle çalışırken, yerel tedarikçileri desteklemeye ve içinde bulunduğu doğal ekosistemi korumaya yönelik uzun soluklu projeler yürütüyor.

Projelere imza atıldı

Alarko Holding, 70'inci kuruluş yıl dönümünü kutladığı 2024'te, sürdürülebilirlik ve sosyal kalkınma alanında bir dizi yenilikçi projeye de imza attı.

Geçen yıl İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD Türkiye) yönetim kurulunda yerini alan Alarko Holding, insana, ekonomiye, gezegene ve geleceğe değer katan çok boyutlu sürdürülebilirlik yaklaşımını "Sorumlu İletişim Politikası" ile yayımlayarak iletişim stratejisine taşıdı.

Ortaköy'deki merkez yerleşkesinin doğrudan ve dolaylı karbon emisyonlarını dengelemek üzere harekete geçen holding, Uluslararası Yeşil Enerji (I-REC) sertifikası ve rüzgar enerjisine dayalı "Gold Karbon Kredisi" satın alarak yerleşkesini karbon nötr hale getirdi.

Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri imzacısı olan ve bu vizyonu somut politikalarla destekleyen Alarko, üçüncü yılına giren "Girişim Öncüleri" projesi kapsamında 1700 kadın girişimci adayına zengin bir eğitim içeriği sundu ve istihdam yaratma potansiyeli yüksek 12 kadın girişimciye hibe desteği sağladı.

"Make-A-Wish Türkiye" işbirliğiyle riskli hastalıklarla mücadele eden çocuklara umut olmayı amaçlayan holding, 70. yılına özel olarak 70 çocuğun dileğini gerçeğe dönüştürmek üzere çalışmalarını sürdürüyor.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Alarko Holding Sürdürülebilirlik Endeksi'ne Dahil Oldu - Son Dakika

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