Alaşehir'den 187 Bin Ton Tarımsal İhracat - Son Dakika
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Ekonomi

Alaşehir'den 187 Bin Ton Tarımsal İhracat

Alaşehir\'den 187 Bin Ton Tarımsal İhracat

Alaşehir Gümrük Müdürlüğü 2024'te 69 ülkeye 187 bin ton tarımsal ürün ihraç etti, 400 milyon dolar kazandı.

02.01.2025 10:45
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Manisa'da, Alaşehir Gümrük Müdürlüğünden 2024'te 69 ülkeye toplam 187 bin ton tarımsal ürün ihracatı yapıldı, yaklaşık 400 milyon dolar döviz girdisi sağlandı.

Alaşehir Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Soygür, 2024'te 105 bin tonu yaş üzüm olmak üzere toplam 187 bin ton tarımsal ürün ihracatı yapıldığını açıkladı. Her yıl ihracat rakamlarını daha da artırmayı hedeflediklerini belirten Soygür, Alaşehir Gümrük Müdürlüğü'nden 69 farklı ülkeye ihracat yapıldığını belirtti. Dünya çapında üzüm üreten ülke sayısının her yıl daha da artığını, dolayısıyla rekabetin artması sonucu pazar darlığı yaşandığını, bunu aşabilmek için de daha kaliteli ürünler yetiştirerek dünya standartlarına uygun MRL değerlerine sahip üzümlerle daha geniş pazarlara ulaşabileceklerine vurgu yaptı.

Alaşehir'den, 2024'te 105 bin tonu yaş üzüm olmak üzere 140 farklı kalemde toplam 187 bin ton tarımsal ürün ihracatı yapıldığını kaydeden Soygür, "Alaşehir Gümrük Müdürlüğü'nden 2024 yılında, 69 ülkeye ihracat yapıldı. Denizi ve limanı olmayan ilçedeki gümrükten toplam 10 bin tır çıkış yaptı. Dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultaniye üzüm ihracatı başta olmak üzere Alaşehir'den geçen yıl 140 kalemde toplam 187 bin ton tarımsal ürün ihracatı yapıldı. Bu ihracatta 105 bin ton ile yaş üzüm başı çekti onu 27 bin ton ile kiraz, 10 bin ton ile nar, 5 bin ton ile nektarin, 2 bin 500 ton ile incir ve 2 bin tonla kayısı olmak üzere 140 değişik kalemde ürün ihracatı yapıldı" dedi.

Üzümün başkenti Alaşehir'den, çekirdeksiz Sultaniye üzüm ihracatının en çok Rusya'ya yapıldığına dikkati çeken Hüseyin Soygür, "2024 yılında 187 bin ton tarımsal ürün ihracatı yapıldı. Bunun içinde en fazla 105 bin tonla yaş üzüm ihracatı var. Geri kalan da narenciye sebze, meyve, domates, kiraz gibi bir çok ürün sayabiliriz. Alaşehir Gümrük Müdürlüğünden bu sene 69 ülkeye ihracat yapıldı. Bu seneki ihracat rakamlarındaki düşmenin sebebi döviz kurunun düşük olması etken oldu. Bunun haricinde rakibimiz Mısır ve İran gibi ülkelerdeki maliyet düşüklüğü bizim Rusya ve Avrupa pazarımızı etkiledi. Kaliteyi artırabilmek için köy çalışmaları yapıyoruz. Çalışmalarda üreticilerimize ve ilaç bayilerinin MRL değerlerle ilgili üreticiye bilgi vermesi ve üretilen ürünün insan sağlığına zararlı olmayacak şekilde üretilmesi için çaba sarf ediyoruz. Bizim çiftçimiz çalışkan, bilgili ve becerikli, sadece biraz fazla çalışmamız ve dikkatli olmamız gerekiyor" diye konuştu.

"En büyük rakibimiz Mısır"

Yaş sebze ve meyve sektöründe şu anda en büyük rakibin Mısır olduğunu vurgulayan Soygür, "En büyük rakibimiz Mısır görünüyor. Mısır'da maliyetlerin düşük olması, mevsimi uzatması, bağlarda örtülü sisteme geçmesi, paketleme tesislerinin kurulması, soğuk hava depolarının kurulması ile üretimde sezona yayılma oldu. Mısır'da üzüm sezonu uzattı. Bizim ihracatçılarımız, daha önce Mısır üretimi bitirdikten sonra daha çok devreye giriyordu. Mısır üretim sezonunu uzattığı, paketleme tesislerini kurduğu için Rusya pazarında sıkıntı yaşıyoruz. Bir başka faktör de Mısır'da maliyetlerin çok düşük olması. Bizde döviz kurunun çok düşük olması ihracatımız ne yazık ki az devam ediyor. Dünyada yaş üzüm üreten ülke sayısı 7-8 ülke iken, günümüzde 14-15 ülkeye çıktı. Buna bağlı olarak üretim arttıkça hem pazar daralıyor, hem rekabet artıyor. Tabii ki buna bağlı olarak daha kaliteli ürün yetiştirmemiz gerekiyor. Daha önce hakim olduğumuz pazarlarda, hakimiyetimizi sürdürebilmemiz için daha kaliteli ürün yetiştirmemiz gerekiyor. 2024 yılında başta yaş üzüm olmak üzere 187 bin ton yaş sebze ve gıda ürünü ihracatı yapıldı. Bu ihracattan yaklaşık 400 milyon dolara yakın beklentimiz var" dedi.

Alaşehir Gümrüğünden 2023 yılında 80 ülkeye 230 bin ton yaş sebze ve meyve ihracatı yapılmış yaklaşık 500 milyon dolar ülkeye döviz girdisi sağlanmıştı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Alaşehir'den 187 Bin Ton Tarımsal İhracat - Son Dakika

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