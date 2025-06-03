Aliağa'da 2025 Hububat Hasadı Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Aliağa'da 2025 Hububat Hasadı Başladı

Aliağa\'da 2025 Hububat Hasadı Başladı
03.06.2025 14:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aliağa'da 20 bin dekarlık alanda hububat hasadı başladı, yağış azlığı nedeniyle verim düştü.

İzmir'in Aliağa ilçesinde 2025 yılı biçerdöverle hububat hasadı başladı. Yaklaşık 20 bin dekarlık alanda buğday, arpa ve yem bitkisi fiğ gibi tarla bitkileri ekimi yapılan bölgede, hasat sürecinin Haziran ayı sonunda tamamlanması bekleniyor.

Sanayi yatırımlarıyla öne çıkan Aliağa, aynı zamanda tarım ve hayvancılık alanında da ülke ekonomisine katkı sunmaya devam ediyor. İlçeye bağlı Helvacı, Güzelhisar, Karaköy, Samurlu, Cıtak, Şakran ve Hacıömerli mahalleleri başta olmak üzere Aliağa Ovası'nda üreticiler, buğday ve arpa ile birlikte yem bitkisi fiğ üretimine ağırlık verdi.

Yağışlar düştü, verim azaldı

Bu yıl mevsim normallerinin altında kalan yağışlar nedeniyle bazı bölgelerde ciddi verim düşüşleri yaşandı. Aliağa Ziraat Odası Başkanı Gökhan Edremit, geçen yıla oranla hububatta yaklaşık yüzde 30'luk bir verim kaybı gözlendiğini belirtti. Edremit, "İklim kriziyle karşı karşıyayız. Görülmemiş don ve afetler yaşanıyor. Yetkililer artık bu konuda daha somut adımlar atmalı" dedi.

Hasat sürecinin verimli ve düzenli yürütülmesi amacıyla biçerdöver kontrolleri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından titizlikle gerçekleştiriliyor. Kontrollerde özellikle dane kaybının önlenmesi ve yangın tedbirlerine dikkat çekildi. Yangın tüpleri kontrol edilerek, operatörlere yangın riski ve tane kaybı konusunda uyarılarda bulunuldu.

Üreticiye devlet desteği sürüyor

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından üreticilere bu yıl ton başına toplam 2 bin 520 TL destek ödemesi yapılacak. Ekmeklik ve makarnalık buğday için Toprak Mahsulu Ofisi alım fiyatı 13 bin 500 TL/ton, arpa için ise 11 bin TL/ton olarak belirlendi. Bu desteklerle birlikte üreticilerin eline buğdayda 16 bin 020 TL/ton, arpada ise 13 bin 520 TL/ton geçmiş olacak.

"Üreticimizin emeği korunmalı"

Aliağa Ziraat Odası Başkanı Gökhan Edremit, "Üreticilerimiz büyük bir özveriyle çalışıyor. Emeğin karşılığının alınabilmesi için herkesin üzerine düşeni yapması gerekiyor. Biçerdöver ve saman balyalama makinelerinde sezon öncesi denetimlerimizi tamamladık." ifadelerini kullandı. Aliağa genelinde toplam hububat ekim alanının 20 bin dekara ulaştığını kaydeden Edremit, biçerdöver fiyatlarının önümüzdeki günlerde belirleneceğini söyledi. Tüm üreticilerin ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı da kutlayan Edremitli, kazasız bir hasat temennisinde bulundu. - İZMİR

Kaynak: İHA

Ekonomi, Güncel, Aliağa, Tarım, izmir, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Aliağa'da 2025 Hububat Hasadı Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlçede sinek istilası her geçen gün artıyor Görüntüler az önce geldi İlçede sinek istilası her geçen gün artıyor! Görüntüler az önce geldi
EGO şoförü, otobüsün neden geç geldiğini soran vatandaşa saldırdı EGO şoförü, otobüsün neden geç geldiğini soran vatandaşa saldırdı
Demet Akalın’ın acı günü Gözyaşları içinde uğurladı Demet Akalın'ın acı günü! Gözyaşları içinde uğurladı
Sivas’ta haber alınamayan yaşlı çiftin traktör kazasında öldüğü belirlendi Sivas'ta haber alınamayan yaşlı çiftin traktör kazasında öldüğü belirlendi
3 kişiyi sokakta tüfekle vurdu 3 kişiyi sokakta tüfekle vurdu
Trump’tan Netanyahu’ya soğuk duş 3’ünü de görev aldı Trump'tan Netanyahu'ya soğuk duş! 3'ünü de görev aldı
Muğla’daki 5,8’lik deprem anı kamerada Muğla'daki 5,8'lik deprem anı kamerada
Muğla’da 5,8 büyüklüğünde deprem Muğla'da 5,8 büyüklüğünde deprem
Ünlü iş insanını aslanlar yedi Ünlü iş insanını aslanlar yedi
Vedat Milor yeni tartışmanın fitilini ateşledi Şehirler karşı karşıya geldi Vedat Milor yeni tartışmanın fitilini ateşledi! Şehirler karşı karşıya geldi
Prensipte anlaştı İşte Fenerbahçe’den ayrılan Dzeko’nun yeni takımı Prensipte anlaştı! İşte Fenerbahçe'den ayrılan Dzeko'nun yeni takımı

23:10
Trabzon’da sel felaketi Kebapçıyı sular bastı
Trabzon'da sel felaketi! Kebapçıyı sular bastı
22:12
’’YÖK’ten İstanbul Üniversitesi’ne rektörüne soruşturma’’ iddiası
''YÖK'ten İstanbul Üniversitesi'ne rektörüne soruşturma'' iddiası
21:44
Yolsuzluk soruşturmasında 8 kişi için tutuklama kararı
Yolsuzluk soruşturmasında 8 kişi için tutuklama kararı
20:45
Numan Kurtulmuş yeniden TBMM Başkanı seçildi
Numan Kurtulmuş yeniden TBMM Başkanı seçildi
19:48
TBMM’de Bahçeli ve Özel arasındaki dikkat çeken diyalog: Çok hareketlisiniz maşallah
TBMM'de Bahçeli ve Özel arasındaki dikkat çeken diyalog: Çok hareketlisiniz maşallah
09:03
Sınırda tarihi operasyon Kömüre emdirilmiş halde ele geçirildi
Sınırda tarihi operasyon! Kömüre emdirilmiş halde ele geçirildi
09:03
Meclis’in yeni başkanı bugün belli oluyor, 5 aday var
Meclis'in yeni başkanı bugün belli oluyor, 5 aday var
09:02
Galatasaray’da topa vuramıyordu, gittiği ülkede sezona damga vurdu
Galatasaray'da topa vuramıyordu, gittiği ülkede sezona damga vurdu
08:43
Arda Turan ilk transferini Fenerbahçe’den yapıyor
Arda Turan ilk transferini Fenerbahçe'den yapıyor
08:41
Altın fiyatlarında beklenen yine olmadı İbre tersine döndü
Altın fiyatlarında beklenen yine olmadı! İbre tersine döndü
08:29
Kadınların park yeri kavgası Tekme tokatlar hava uçuştu
Kadınların park yeri kavgası! Tekme tokatlar hava uçuştu
08:25
Cengiz Ünder Fenerbahçe’ye geri dönüyor
Cengiz Ünder Fenerbahçe'ye geri dönüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2025 03:27:46. #7.13#
SON DAKİKA: Aliağa'da 2025 Hububat Hasadı Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.