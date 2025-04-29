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Ekonomi

Alibaba.com'dan Denizli'ye Ziyaret

Alibaba.com\'dan Denizli\'ye Ziyaret

Alibaba.com yöneticileri, Denizli Sanayi Odası'nda e-ihracat fırsatlarını görüştü.

29.04.2025 10:53
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E-ticaret ve e-ihracat sektörünün küresel devi Alibaba.com'un üst düzey yöneticileri, Denizli Sanayi Odası (DSO)'nı ziyaret ederek önemli bir görüşme gerçekleştirdi. DSO Başkan Yardımcısı Osman Uğurlu'nun ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda, Denizli firmaları için potansiyel iş birliği imkanları ve e-ihracatın sunduğu fırsatlar detaylı bir şekilde ele alındı.

Alibaba.com Asya Pasifik ve Türkiye Başkanı Michael Yu, Alibaba.com Türkiye Ortaklıklar Başkanı Steven Xiong, Kıdemli Ortak Yöneticileri Jacob ve Sean Yang'dan oluşan heyete, Digiloop Genel Müdürü Burç Pekmezoğlu, Denizli Digiloop İş Geliştirme Müdürü Kemal Özten ve Digiloop Pazarlama Direktörü Raşit Şeran eşlik etti. Toplantıda, DSO Genel Sekreteri Dr. Sezgi Akbaş, DSO Dış Ticaret İstihbarat Merkezi Uzmanları Erhan Aslan ve Aslı Öztürk ve DSO Üyesi firma temsilcileri de yer aldı.

E-ihracat potansiyeli ve iş birliği modelleri değerlendirildi

Görüşmelerin odak noktasını, Alibaba.com platformunun Denizlili ihracatçılar için sunabileceği yeni pazarlara açılma ve mevcut işlerini büyütme potansiyeli oluşturdu. Alibaba.com heyeti, platformun geniş imkanları ve çeşitli iş birliği modelleri hakkında kapsamlı bilgiler aktardı. Ziyarette ayrıca, dijital B2B ticaretin günümüz küresel ekonomisindeki stratejik rolü ve işletmelere sunduğu yeni fırsatlar kapsamlı bir şekilde ele alındı. E-ihracatın büyüyen potansiyeli üzerinde durularak, uluslararası pazarlarda rekabet gücünü artırmak amacıyla global ölçekte faaliyet gösteren firmalarla iş birlikleri kurma imkanları değerlendirildi. Katılımcılar arasında karşılıklı bilgi ve deneyim paylaşımı yapılırken, gelecekte ortak projeler geliştirilmesi ve yeni iş modelleri oluşturulması konusunda da görüşmeler sağlandı.

"Bu görüşme küresel pazarlara entegrasyon hedefimize katkı sağlayacak"

DSO Başkan Yardımcısı Osman Uğurlu, ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, "Bugün, dünya ticaretinin önemli aktörlerinden Alibaba.com'un değerli yöneticilerini Denizli Sanayi Odamızda ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduk. Bu ziyaret, şehrimiz ve ülkemiz ekonomisi için yeni ufuklar açabilecek potansiyel iş birlikleri için önemli" ifadelerini kullandı.

Uğurlu, e-ticaret ve e-ihracatın günümüz iş dünyasındaki kritik rolüne dikkat çekerek, "Küresel bir platform olan Alibaba.com temsilcileriyle gerçekleştirdiğimiz bu verimli görüşmede, Denizlili firmalarımızın potansiyelini ve ihtiyaçlarını kendileriyle doğrudan paylaşma fırsatı bulduk. Bu buluşma, karşılıklı bilgi alışverişi ve herhangi ortak projeler için zemin hazırladı" şeklinde konuştu.

Denizlili sanayicilerin rekabet gücünü artırma ve global pazarlara entegre etme hedeflerine vurgu yapan Uğurlu, "Alibaba.com heyetinin ziyareti de bu hedefimize ulaşma yolunda katkı sunacaktır. İnanıyorum ki, bu ilk temasın ardından somut iş birliği adımları da gelecektir. Denizli Sanayi Odası olarak, yeni iş ortaklıklarına ve küresel başarı hikayelerine katkı sunmaya devam edeceğiz" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Ekonomi, İhracat, Alibaba, denizli, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Alibaba.com'dan Denizli'ye Ziyaret - Son Dakika

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