Alıç üreticinin elinde kaldı - Son Dakika
Üye Girişi

Alıç üreticinin elinde kaldı

08.10.2022 23:07
Alıç üreticinin elinde kaldı

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde hasadına başlanan alıçlar, alım olmaması nedeniyle üreticinin elinde kaldı.

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde hasadına başlanan alıçlar, alım olmaması nedeniyle üreticinin elinde kaldı.

Hekimhan ilçesinde doğal ortamda üretilen alıçlarda hasat başlarken, hasadı yapılan çok sayıda ürün geçtiğimiz yılların aksine alım olmaması nedeniyle üreticinin elinde kaldı. 2017 yılında "Bitkisel Üretim Altyapısının Geliştirilmesi Projesi" çerçevesinde Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'nın destekleriyle Hekimhan ilçesinde kurulan ve Hekimhan Belediyesi tarafından işletilen alıç üretim tesisinin yeni dönem için alım yapmadığını iddia eden üreticiler ürünlerinin ellerinde kaldığını iddia ederek mağdur olduklarını söyledi.

Yeni dönem mahsullere alıcı bulamadıklarını kaydeden üreticiler yetkilerden yardım beklediklerini kaydederken, Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ alıç alımlarıyla ilgili olarak daha önce yaptığı açıklamalarda, "Köylerde kendiliğinden yetişen alıçlar vatandaşlar tarafından toplanarak alıç sirke tesisine getiriliyor. Bu sayede bölge halkı ek gelir kazanırken, toplanan alıçlar, tesiste tamamen doğal olarak işletip sirke haline getirilerek birçok ilde satışa sunuluyor" ifadelerine yer vermişti - MALATYA

YORUMLAR
500
Son dakika haberi | Çarpışan araçlar yayaların arasına daldı: 5 çocuk yaralı Son dakika haberi | Çarpışan araçlar yayaların arasına daldı: 5 çocuk yaralı Emanet koliden esrar çıktı Emanet koliden esrar çıktı
Kaynak: İHA

Hekimhan, Malatya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Alıç üreticinin elinde kaldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:27 Kırım'daki patlama Rus istihbaratının zayıflığını gözler önüne serdi
23:31 Giresunspor'u deviren Beşiktaş'a Romain Saiss'dan kötü haber! Trabzonspor maçında oynayamayacak
23:07 Aralarında eski bakan ve MHP'li bir ismin de yer aldığı 250 kişi İYİ Parti'ye geçti
23:01 Türkiye A Milli Takımı'nın EURO 2024 yolundaki rakipleri belli oluyor
23:01 Akaryakıt zamları vatandaşı kara kara düşündürüyor! 30 liraya dayanacak
22:26 Bodrumspor'a 5 golle kaybeden Sakaryaspor'da taraftarların hareketi başkanı çıldırttı
22:04 Evdeki yangında öldüğü sanılan liseli Büşra'yı annesinin eski sevgilisinin öldürdüğü ortaya çıktı
22:06 Kırım Köprüsü'nü vuran Ukrayna'dan Rusya'ya gözdağı: Bu sadece başlangıç
22:04 Giresunspor'u tek golle geçen Beşiktaş galibiyet hasretine son verdi
21:18 Kız yurdunun önünde mastürbasyon yapan şahıs serbest bırakıldı! İlk kez yapmıyormuş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2022 05:48:40. #1.13#
SON DAKİKA: Alıç üreticinin elinde kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement