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Allezz'den İki Ödül Birden

Allezz\'den İki Ödül Birden
19.06.2025 10:49
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Allezz, 3 ürünüyle Üstün Lezzet Ödülü kazandı ve 'Yılın Doğal Sağlıklı Lezzet Markası' seçildi.

BİTKİSEL bazlı ürünler üreten Allezz, uluslararası platformda iki önemli başarıya imza attı. Dünyanın önde gelen gıda ve içecek tadım otoritelerinden International Taste Institute tarafından 3 ayrı ürünü için Üstün Lezzet Ödülü'ne layık görüldü. Aynı gün 5'inci Uluslararası Elmas Ödülleri'nde de 'Yılın Doğal Sağlıklı Sos ve Çeşni Lezzet Markası' seçildi.

Allezz, Belçika'nın Brüksel kentinde faaliyet gösteren dünyanın önde gelen gıda ve içecek tadım otoritelerinden International Taste Institute (Uluslararası Lezzet Enstitüsü) tarafından 3 ayrı ürün için Üstün Lezzet Ödülü'ne layık görüldü. Ayrıca, 5'inci Uluslararası Elmas Ödülleri'nde 'Yılın Doğal Sağlıklı Sos ve Çeşni Lezzet Markası' seçildi.

Akdeniz, Ortadoğu, Balkanlar ve Türk mutfaklarının yöntemlerini yenilikçi yaklaşımlarla birleştiren Allezz'in aldığı Üstün Lezzet Ödülü, Allezz Kırmızı Soğan Turşusu (Allezz Pickled Red Onions), Allezz Közlenmiş Acı Biber Sosu - Normal Acı (Roasted Hot Pepper Sauce - Mild) ve Allezz Trüflü&İstiridye Mantarlı Çeşni (Truffle & Oyster Mushroom Seasoning) ürünlerinin her biri için ayrı ayrı verildi. Ürünler, bağımsız şefler ve duyusal analiz uzmanlarından oluşan jüri tarafından tat, doku, denge ve genel lezzet uyumu gibi kriterlere göre değerlendirildi.

'BU ÖDÜLLER, KÜRESEL BİR MUTFAK MARKASI OLMA YOLUNDA HIZLA İLERLEMEMİZİN ÖNÜNÜ AÇIYOR'

Hem ev hem profesyonel şeflere yönelik tamamen katkısız, lezzetli ve niş bir ürün grubu sunduklarını belirten Allezz Kurucu Ortağı Gökhan Altül, şu açıklamada bulundu:

"Geleneksel Akdeniz, Ortadoğu, Balkan ve Levant mutfaklarından tariflerden ilham alarak, şef tekniklerinin ve modern mutfak inovasyonunun ustaca bir karışımından oluşan birinci sınıf sos, çeşniler ve lezzet vericilerimizi taze doğal malzemelerden hazırlıyoruz. Ürünlerimizi yapay katkı maddeleri, koruyucular veya rafine şeker olmadan üretiyor, sadece bal veya hurma özütü ile tatlandırıyoruz. Aldığımız ödüller kaliteye bağlılığımızı ortaya koyarken, bize de küresel bir mutfak markası olma yolunda hızla ilerlemenin önünü açıyor."

YAKIN ZAMANDA ABD, KATAR VE SUUDİ ARABİSTANDA DA FAALİYET GÖSTERECEK

Türkiye'nin dışında Dubai, Gürcistan, Hong Kong gibi bölgelerde faaliyet gösterirken, ürünlerini yakında ABD, Katar ve Suudi Arabistan'da da satışa sunmaya hazırlanan Altül, "Kadim lezzetlerimiz ve bereketli topraklarımızın sunduğu eşsiz mutfak mirasını modern üretim anlayışıyla harmanlayan markamız, ulusal sınırları aşarak global bir başarı hikayesi yazıyor. Geleneksel tekniklerimizi yenilikçi yaklaşımlarla birleştirerek yarattığımız tatları, kalite ve sürdürülebilirlik ilkelerimizden ödün vermeden dünya sofralarına ulaşıyoruz. Küresel çapta tanınan ve tercih edilen bir lezzet elçisi haline gelmeyi hedeflerken, gücümüzü ürettiğimiz lezzetlerin benzersizliğinden alıyoruz. 2018 yılında kurulan markanın lezzetleri, katkı maddesi veya koruyucu madde içermeyen taze sebzeler, meyveler ve baharatlar kullanılarak titizlikle hazırlanıyor. Glütensiz, vejetaryen veya vegan dostu ürünler, endüstriyel süreçlerle değil; profesyonel şef yöntemleri kullanılarak yapılıyor" dedi.

Kaynak: DHA

Suudi Arabistan, Gastronomi, Ekonomi, Yaşam, Katar, Son Dakika

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