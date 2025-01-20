Allianz ve HSBC'den Yeni İşbirliği

Ekonomi

Allianz Türkiye ile HSBC Türkiye, 10 yıllık münhasır acentelik sözleşmesini yenileyerek hayat ve emeklilik sigortasına ek olarak sağlık sigortasını da kapsam altına aldı.

Allianz'dan yapılan açıklamaya göre, Allianz Türkiye ile HSBC Türkiye, işbirliğini daha da güçlendirecek önemli bir adım attı. Allianz Türkiye'nin HSBC Türkiye ile 2013'ten bu yana hayat ve emeklilik branşlarında yürüttüğü münhasır acentelik anlaşması 10 yıl daha uzatıldı. Allianz Türkiye ile HSBC Türkiye'nin imzaladığı yeni sözleşmeyle birlikte, sağlık sigortası da münhasır kapsama dahil edildi.

Bu yıl itibarıyla gelecek 10 yıl boyunca HSBC Türkiye müşterileri, hayat, emeklilik ve sağlık branşlarında Allianz Türkiye'nin ürünlerine hızlı ve kolay bir şekilde ulaşabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Allianz Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Tolga Gürkan, HSBC Türkiye ile uzun yıllardır devam eden işbirliğini yeni bir döneme taşıdıklarını belirtti.

Gürkan, "Allianz Türkiye olarak, müşteri memnuniyeti odaklı, yenilikçi ürün ve hizmetlerimizi daha geniş kitlelere ulaştırma hedefimizde HSBC Türkiye'nin güçlü desteği kritik bir rol oynuyor. Yeni dönemde, hayat ve emeklilik branşlarına ek olarak sağlık sigortası alanında da münhasır bir şekilde çalışacak olmaktan memnuniyet duyuyoruz. Bu işbirliğinin, müşterilerimizin finansal güvence ve sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştıracağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Bu işbirliğini önümüzdeki 10 yıl süresince devam edecek"

HSBC Türkiye Bireysel Bankacılık ve Birikim Yönetimi'nden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Cem Muratoğlu da HSBC Türkiye olarak müşterilerin finansal geleceğini planlamalarına yardımcı olarak daha konforlu bir gelecek inşa etmelerini desteklemeye yönelik çözümler sunduklarını kaydetti.

Muratoğlu, "Allianz Türkiye ile benzeşen kurum kültürlerimiz paralelinde başarıya ulaşan uzun soluklu işbirliğimiz, bu alandaki uygulamalarımızın geliştirilip hayata geçirilmesine sağladığı katkılar açısından bizim için son derece değerli. Daha da ileriye taşıdığımız bu işbirliğinin önümüzdeki 10 yıl süresince devam edecek olmasından büyük memnuniyet duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.