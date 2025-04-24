Alman Ekonomisi İkinci Çeyrekte Gerileyecek - Son Dakika
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Ekonomi

Alman Ekonomisi İkinci Çeyrekte Gerileyecek

Bundesbank, Trump'ın gümrük vergileri nedeniyle Alman ekonomisinin yılın ikinci çeyreğinde küçüleceğini açıkladı.

24.04.2025 15:39
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Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), ABD Başkanı Donald Trump'ın öngörülemeyen gümrük vergisi politikasının etkisiyle Alman ekonomisinin yılın ikinci çeyreğinde gerilemesinin beklendiğini bildirdi.

Bundesbank'ın ekonomiye yönelik nisan ayı raporu yayımlandı.

Raporda, Almanya'da Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYH ) 2025'in ilk çeyreğinde hafif artış göstermiş olabileceği ancak ikinci çeyrekte gerileyebileceği ifade edildi.

Yılın başında sanayi üretimindeki hafif toparlanmanın muhtemelen "geçici" olacağına işaret edilen raporda, ABD hükümetinin gümrük vergisi açıklamaları nedeniyle siparişlerin yılın ilk aylarına alınmasının söz konusu toparlanmada etkili olduğu belirtildi.

Bundesbank raporunda, ABD Başkanı Donald Trump'ın öngörülemeyen gümrük vergisi politikasının Alman ihracat sektörünü daha da zora sokabileceğine değinilerek, "ABD Hükümeti'nin gümrük tarifesi politikası göz önüne alındığında, Alman ihracatı ve sanayisinin görünümü bulanık olmaya devam ediyor: Bugünün perspektifinden bakıldığında, GSYH'nin ikinci çeyrekte yine düşmesi bekleniyor." ifadeleri yer aldı.

Alman iş gücü piyasasındaki gergin durumun tüketici güvenini olumsuz etkilediğine işaret edilen raporda, geçen ay Federal Meclis tarafından onaylanan savunma ve altyapı için milyarlarca avroluk paketin ekonomi üzerinde ancak gecikmeli olarak olumlu etkisi olacağı kaydedildi.

Enflasyona yönelik değerlendirmelerin yer aldığı raporda, enflasyon görünümünün şu anda "belirsiz" olduğu aktarıldı.

Petrol fiyatlarındaki düşüş ve avronun dolar karşısında değer kazanması sonucunda enerji fiyatlarının bir önceki aya kıyasla belirgin bir şekilde gerilediği aktarılan raporda, buna bağlı olarak, "yıllık enflasyon oranının yakın gelecekte bir miktar daha düşük olmasının" beklendiği belirtildi.

Alman ekonomisi büyümede zorlanıyor

Bu arada, tarife savaşları ve ABD Başkanı Trump'ın bazı açıklamaları küresel ticaret üzerindeki olumsuz etkilere ilişkin endişeleri körüklerken, çoğu analist, Trump'ın gümrük vergisi politikasını Alman ekonomisinin büyümesinde "özel risk" olarak görüyor.

Öte yandan, bölgedeki diğer ülkelere kıyasla daha büyük oranda imalat sektörüne bağımlı olan Alman ekonomisi, üretimdeki kalıcı zayıflık nedeniyle kırılganlığını koruyor.

Ülke ekonomisi, 2024'ün tamamında bir önceki yıla göre yüzde 0,2 geriledi. Çin ile artan rekabet ve yapısal sorunların ekonomiyi frenlemesiyle art arda ikinci yıl küçülme yaşandı. Ekonomi, 2023'te yüzde 0,3 daralmıştı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis), ocak-mart dönemine ilişkin GSYH ilk tahminini 30 Nisan Çarşamba günü açıklaması bekleniyor. Geçen yılın son çeyreğinde yüzde 0,2 küçülen ekonomi, 2025'in ilk çeyreğinde de daralması halinde, iki çeyrek art arda daralma olarak tanımlanan teknik resesyona girecek.

Almanya'nın savunma ve altyapı paketi

Öte yandan 23 Şubat'ta yapılan federal seçimlerin ardından Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri, ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) koalisyon hükümetinin kurulması konusunda anlaşma sağladı.

CDU/CSU ve SPD'nin ön görüşmelerde ekonomiyi canlandırmak ve savunma harcamalarını artırmak için mali paket konusunda anlaşması son zamanlarda yatırımcıların 2026 yılı için ekonomik beklentilerini yükseltmişti.

Söz konusu anlaşma altyapı ve iklim için 500 milyar avroluk özel fon oluşturulması ve savunma harcamalarının gelecekte "borç freni" uygulamasından çıkarılmasını kapsıyordu.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Alman Ekonomisi İkinci Çeyrekte Gerileyecek - Son Dakika

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