Almanya'da Fabrika Siparişleri Mayısta Azaldı - Son Dakika
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Ekonomi

Almanya'da Fabrika Siparişleri Mayısta Azaldı

Almanya'da fabrika siparişleri, zayıf dış talebin etkisiyle mayısta aylık bazda yüzde 1,6 azaldı. Ülke ekonomisi, imalat sektöründeki kalıcı zayıflık nedeniyle büyümede zorlanıyor.

04.07.2024 09:59
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Almanya'da fabrika siparişleri, zayıf dış talebin etkisiyle mayısta aylık bazda yüzde 1,6 azaldı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), mayıs ayına ilişkin fabrika siparişleri geçici verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede üretilen ürünler için siparişler, mayısta bir önceki aya oranla yüzde 1,6 düştü, fabrika siparişleri Mayıs 2023'e göre de yüzde 8,6 geriledi.

Fabrika siparişlerine ilişkin piyasa beklentisi, aylık bazda yüzde 0,5 artış yönündeydi.

Almanya'da mayısta aylık bazda yurt içi siparişlerde yüzde 0,5 artış görülürken, yurt dışı siparişlerde yüzde 2,8 düşüş oldu.

Söz konusu ayda Avro Bölgesi'nden yeni siparişler nisan ayına göre yüzde 0,1 ve Avro Bölgesi dışındaki ülkelerden Almanya'ya yönelik siparişler yüzde 4,6 azaldı.

Mayısta ara malı siparişlerinde yüzde 1,4 artış görülürken, sermaye malı üreticilerinin siparişlerinde aylık bazda yüzde 4,3 düşüş oldu. Tüketim malı üreticilerinin siparişleri ise yüzde 4,9 arttı.

Bu arada, geçici verilerde yüzde 0,2 düşüş olarak açıklanan nisan ayı fabrika siparişleri değişim oranı yüzde 0,6 düşüş olarak revize edildi. Ocakta da yüzde 11,3 gerileyen fabrika siparişleri böylece düşüşünü art arda 5. aya taşımış oldu.

Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, "İmalat sektöründeki iş beklentilerinde son dönemde görülen bozulma ile birlikte, siparişlerde devam eden düşüş, önümüzdeki aylarda sanayide oldukça durgun bir ivmeye işaret ediyor." ifadesi kullanıldı.

Bakanlık açıklamasında, söz konusu siparişlerin ancak küresel ticaretin toparlanmaya devam etmesi ve sanayi ürünlerine yönelik talebin kademeli olarak artması halinde istikrar kazanabileceği ifade edildi.

Alman ekonomisi büyümede zorlanıyor

Alman ekonomisi, 2 yıllık durgunluk döneminin ardından yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,2 büyüme kaydederek, teknik resesyona girmekten kıl payı kurtulmuştu.

Ülke ekonomisi, özellikle bölgedeki diğer ülkelere oranla daha büyük bir rol oynayan imalat sektöründeki kalıcı zayıflık nedeniyle kırılganlığını koruyor.

Alman hükümeti, 2024 için daha önce yüzde 0,2 olarak açıklanan resmi büyüme beklentisini, 24 Nisan'da "hafif konjonktürel iyileşme işaretleriyle" revize ederek yüzde 0,3'e yükseltmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Almanya'da Fabrika Siparişleri Mayısta Azaldı - Son Dakika

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