Almanya'da hizmet sektöründe ticari faaliyetlerin büyümesi yavaşladı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Almanya'da hizmet sektöründe ticari faaliyetlerin büyümesi yavaşladı

Almanya'da hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerine göre, hizmet sektöründeki toparlanma üçüncü çeyreğin başında ivme kaybetti ve temmuzda en düşük seviyeye indi.

05.08.2024 14:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya'da hizmet sektöründe ticari faaliyetlerin büyümesi temmuz ayında yavaşladı.

S&P Global ve Hamburg Ticaret Bankası (HCOB), Almanya'da temmuz ayına ilişkin hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerini açıkladı.

Verilere göre, Almanya'da hizmet sektöründeki toparlanma üçüncü çeyreğin başında ivme kaybetti.

Haziranda 53,1 seviyesinde olan hizmet sektörü PMI temmuzda 52,5'e düştü. Böylece, Almanya'da hizmet sektörü PMI son 4 ayın en düşük seviyesine indi.

Almanya'daki hizmet sektörü genelinde ticari faaliyet büyümesi hazirandan sonra temmuz ayında da yavaşlamış oldu.

Haziranda 50,4 seviyesinde olan Almanya Bileşik PMI ise temmuzda 49,1'e geriledi.

PMI verisinde 50 puanın üstü büyümeyi, altı ise daralmayı gösteriyor.

Kaynak: AA

Almanya, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Almanya'da hizmet sektöründe ticari faaliyetlerin büyümesi yavaşladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:04 İran’ın 3’üncü büyük kenti İsfahan’da peş peşe şiddetli patlamalar İran'ın 3'üncü büyük kenti İsfahan'da peş peşe şiddetli patlamalar
21:25 Restoranda ailesiyle birlikte saldırıya uğrayan savcı ilk kez konuştu: Kimseyi tehdit etmedim, çocuğum 1,5 metreden yere düştü Restoranda ailesiyle birlikte saldırıya uğrayan savcı ilk kez konuştu: Kimseyi tehdit etmedim, çocuğum 1,5 metreden yere düştü
20:22 ABD, Nijer’deki son askerlerini de geri çekti ABD, Nijer'deki son askerlerini de geri çekti
19:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Aile Destek Programı’nı 2024 yılının sonuna kadar uzatıyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Aile Destek Programı'nı 2024 yılının sonuna kadar uzatıyoruz
19:22 Bakan Uraloğlu’ndan Instagram’a erişim engeline ilişkin açıklama: İstediğimiz sonucu almış değiliz Bakan Uraloğlu'ndan Instagram'a erişim engeline ilişkin açıklama: İstediğimiz sonucu almış değiliz
10:57 Temmuz ayı enflasyon verileri sonrası kira zam oranı da belli oldu Temmuz ayı enflasyon verileri sonrası kira zam oranı da belli oldu
10:54 Çarkıfelek hostesi Duygu Çakmak’ın zor anları Göğsü açılınca büyük panik yaşadı Çarkıfelek hostesi Duygu Çakmak'ın zor anları! Göğsü açılınca büyük panik yaşadı
10:50 Meghan Markle, verdiği son röportajda kraliyet ailesi ile yaşarken intihar etmeyi düşündüğünü söyledi Meghan Markle, verdiği son röportajda kraliyet ailesi ile yaşarken intihar etmeyi düşündüğünü söyledi
10:37 Mehmet Şimşek’ten temmuz ayı enflasyon rakamlarına ilk yorum Mehmet Şimşek'ten temmuz ayı enflasyon rakamlarına ilk yorum
10:26 Küresel deprem piyasaları vurdu Borsa İstanbul iki kez devre kesti Küresel deprem piyasaları vurdu! Borsa İstanbul iki kez devre kesti
10:25 Havaalanını karıştıran iddia AJet firması, yolcuların valizlerini Sabiha Gökçen’de unuttu Havaalanını karıştıran iddia! AJet firması, yolcuların valizlerini Sabiha Gökçen'de unuttu
10:22 29 yıllık firma iflas eşiğinde: Tekstil devi konkordato ilan etti 29 yıllık firma iflas eşiğinde: Tekstil devi konkordato ilan etti!
09:58 Enflasyon temmuz ayında yüzde 3,23 arttı, yıllık bazda yüzde 61,78 oldu Enflasyon temmuz ayında yüzde 3,23 arttı, yıllık bazda yüzde 61,78 oldu
09:57 Galatasaray, Gabriel Sara’yı rekor bonservisle kadrosuna kattı Galatasaray, Gabriel Sara'yı rekor bonservisle kadrosuna kattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2024 03:15:50. #1.13#
SON DAKİKA: Almanya'da hizmet sektöründe ticari faaliyetlerin büyümesi yavaşladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement