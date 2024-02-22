Almanya Ekonomisindeki Gerileme Devam Ediyor

Ekonomi

Almanya ekonomisindeki gerileme, yılın ikinci ayında imalat faaliyetlerinin daralma bölgesinde kalmaya devam etmesiyle daha da derinleşti.

S&P Global tarafından hazırlanan HCOB (Hamburg Ticaret Bankası) şubat ayı öncü PMI verileri açıklandı. Buna göre, ülkede ocakta 47 puan olan bileşik PMI, şubatta 46,1 puana geriledi.

Art arda sekiz aydır faaliyetlerde büyümeyi gösteren 50 puan seviyesinin altında bulunan bileşik PMI'ya ilişkin piyasa beklentisi 47,5 puana yükselmesi yönündeydi.

Ülkede hizmet sektörü PMI da şubatta 47,7'den 48,2'ye yükselerek son 2 ayın en yüksek seviyesine çıktı.

İmalat sanayisi PMI ise söz konusu ayda 45,5'ten 42,3 puana düşerek son 4 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Açıklamada, "Şubat ayında Avro Bölgesi'nin en büyük ekonomisinde ticari faaliyetler bir kez daha düşerek gerilemeye devam etti." ifadesi kullanıldı.

Hamburg Ticaret Bankası ekonomisti Tariq Kamal Chaudhry, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Alman ekonomisinin baskı altında kalmaya devam ettiğini" belirterek, "Son aylardaki umut ışığının ardından, Alman endüstrisi şu anda oldukça karamsar kalıyor. Yolun sonunda bir ışık görebiliyoruz ancak ona ulaşmak ikinci çeyreğe kadar sürebilir." ifadesini kullandı.

Almanya'da hükümetinin bu yıl için daha önce yüzde 1,3 olarak açıklanan büyüme beklentisini zayıf küresel talep, jeopolitik belirsizlik ve alışılmışın dışında yüksek seyreden enflasyonun etkisiyle yüzde 0,2'ye düşürdüğünü hatırlatan Chaudhry, "HCOB yüzde 0,5 ile Alman hükümetinden biraz daha iyimser. Ancak özellikle yaşlanan nüfus ve değişen çalışma davranışları gibi yapısal sorunların üstesinden gelmek için harekete geçilmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

PMI verisinde 50 puanın üstü büyümeye işaret ederken altı daralmayı gösteriyor.

İmalat ve hizmet sektörleri, Alman ekonomisinin üçte ikisinden fazlasını oluşturuyor.

Alman ekonomisi geçen yıl, alışılmışın dışındaki yüksek enflasyonun satın alma gücünü etkilemesi, yüksek enerji fiyatları, zayıf dış talep ve yüksek faiz oranları nedeniyle bir önceki yıla göre yüzde 0,3 daralmıştı.