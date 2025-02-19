Almanya Kamu Sektörü Dijitalleşmede Geride - Son Dakika
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Ekonomi

Almanya Kamu Sektörü Dijitalleşmede Geride

Ifo'nun raporuna göre, Almanya'nın kamu sektörü verimsiz ve dijitalleşme eksikliği yaşıyor.

19.02.2025 19:19
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Almanya'da ekonomi Kovid-19 salgınından beri büyümekte zorlanırken, ülkenin önde gelen ekonomik düşünce kuruluşu Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), Alman kamu sektörünün verimsiz ve dijitalleşmemiş olduğu ayrıca özel sektörü frenlediği tespitinde bulundu.

Ifo, istatistiki verilere dayanarak yaptığı "Kamu sektörü demografik değişime uyum sağlayamıyor mu?" başlıklı araştırmanın sonuçlarını açıkladı.

Araştırmaya göre, Almanya'da kamu sektöründeki istihdamın son yıllarda arttığı ve bu artışın özel sektörün personel sorunlarını daha da ağırlaştırdığı tespit edildi.

Raporda, kamu sektöründe istihdam artışı yerine elde edilen verimlilik sayesinde personelden tasarruf etmek için dijitalleşmenin ilerletilmesi gerektiği ifade edilerek, kamu sektörünün çalışma çağındaki nüfustaki düşüşe yeterince hazırlıklı olmadığı belirlendi.

Almanya'nın "demografik değişim" ile 21. yüzyılın en büyük toplumsal sorunlarından biriyle karşı karşıya kaldığına yer verilen raporda, "Azalan ve yaşlanan nüfus, toplumsal yaşamın neredeyse tüm alanlarını etkiliyor. Özellikle de işçi sayısının önümüzdeki yıllarda keskin bir şekilde azalması beklenen iş gücü piyasası, bu durumdan etkileniyor. Bu durum, ekonomik ivme yavaşlasa bile hem özel sektör hem de kamu sektörü için büyük sorunlar oluşturuyor. Ancak özel sektör dijitalleşme ve otomasyon yoluyla esneklik gösterirken, kamu sektörü bu gerçekliğe uyum sağlamakta zorlanıyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Ifo'ya göre, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin dijital dönüşüm sürecindeki ilerlemesini değerlendiren Dijital Ekonomi ve Toplum Endeksi (DESİ) ve Expat Insider Raporu'nun da işaret ettiği üzere, Almanya kamu sektörünün dijitalleşmesi konusunda geride kalıyor.

Ifo araştırmacısı Marcel Thum, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Buna ek olarak, kamu çalışanlarının ücretleri eşit derecede daha üretken hale gelmeden özel sektördekilerle aynı seviyeye getirildiği için maliyetler artıyor. Bu ek maliyetlere katlanmak zorunda kalanlar ise vergi mükellefleri oluyor." ifadelerini kullandı.

Alman kamu sektörünün dijitalleşmede geride kaldığını belirten Thum, "Şirketler otomasyonu kullanırken ve iş süreçlerini düzenlerken, kamu sektöründe eski görev ve süreçleri sorgulamak yerine yeni işler oluşturuluyor." eleştirisinde bulundu.

Kaynak: AA

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