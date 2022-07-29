Türk Telekom 'dan yapılan açıklamaya göre, geçen sezon Bundesliga 'yı şampiyon olarak tamamlayan Almanya devlerinden Bayern Münih ve Almanya Kupası sahibi RB Leipzig Almanya Süper Kupası'nı kazanmak için karşılaşıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Ekonomi › Almanya Süper Kupa heyecanı Tivibu Spor'da - Son Dakika

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