Altın'da düşüş sürüyor mu? İşte 23 Aralık itibarıyla altın fiyatları

Haftanın dördüncü günü olan 23 Aralık Perşembe güncel altın fiyatları ekonomiyi yakından takip edenler ve altına yatırım yapanlar tarafından anlık sorgulanıyor. Hafta başında döviz kurundaki hareketlilik ve ons altının yükselişi iç piyasadaki altın türlerinin yönünü de yukarı çevirdi. Altının onsunun bin 805 dolar seviyelerinde dengelenmeye çalıştığı günlerde döviz kuru kaynaklı değişimler iç piyasadaki fiyatlara etki ediyor. Pazartesi günü 1.028,40 liradan kapatan gram altın aynı saatlerde ani olarak geriledi. Peki, altın fiyatlarında sert düşüş devam ediyor mu? İşte Bigpara'dan alınan son verilere göre altında anlık rakamlar..

GRAM ALTIN NE KADAR?

Dün 1000 lirayı aşarak önemli bir kritik eşiği geçen gram altın an itibarıyla 698 liraya kadar geriledi.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın bugün 1000 liranın üzerindeki konumunu korurken 1.111 liradan alınıyor. 23 Aralık'ta çeyrek altının satış fiyatı ise 1.200 TL.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın bugün 2.222 liradan alınıyor, 2.403 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Son dönemdeki artışlarla birlikte hem 4 bin lira barajını aşan hem de bu seviyelerdeki eşikleri geçen Cumhuriyet altını bugün 4 bin 452 liradan alınırken 4 bin 784 liradan satışta.