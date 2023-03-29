Altın değerinde mantar! Yanan ormanlık alanda köylülerin mutlu eden keşif - Son Dakika
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Altın değerinde mantar! Yanan ormanlık alanda köylülerin mutlu eden keşif

29.03.2023 11:39

Adana'da önceki sene çıkan yangınla birlikte heba olan bin 650 hektarlık orman bölgesi, ekiplerin gerçekleştirdiği çalışmalar neticesinde yeniden yeşermeye başlarken, köylülere ek gelir kaynağı olan ve tazesinin kilogramı 600, kurusunun 6 bin 500 TL'ye kadar alıcı bulduğu kuzugöbeği mantarı, yüzleri güldürdü.

Kozan ilçesinde önceki yıl çıkan orman yangınında bin 650 hektar alanın küle döndüğü 4 mahallenin etkilendiği orman yangınının izleri silindi. Yanan ormanlık alan bahar yağmurları ve orman işletme ekiplerinin tohumlama çalışmaları ile yeşillenirken, afet bölgesi ilan edilen alanda kuzugöbeği mantarı da çıktı.

KİLOSU 600 TL'DEN SATILIYOR

Son zamanlarda kuraklık nedeniyle nadir görülen, tazesinin kilogramı 600 TL'den, kurutulmuşu 6 bin 500 TL'den satılan kuzugöbeği mantarı bu hafta etkili olan yağışların ardından yangının yaşandığı Kozan'ın Kızlarsekisi Mahallesi sınırlarındaki ormanlık alanda yeniden kendini gösterdi. Köylüler ellerinde sopalarla her taşın altında ekonomik ve besin değeri yüksek olan ve yurt dışına ihraç edilen kuzugöbeği mantarını toplamak için mesaiye başladı.

Altın değerinde! Yanan ormanlık alanda yetişen kuzugöbeği mantarı köylülerin yüzünü güldürdü

"BAZEN BİR GÜNDE 5 KİLOYA KADAR BULABİLİYOR"

Kuzugöbeği mantarı arayan yöre sakinlerinden Ali Gök, "Yanık sahadaki mantarların toplamasını yapıyoruz. Bu mantar yurt dışına ihracata gidiyor. Bu mantarın ihracatı oluyor turizm bölgesinde de kullanılıyor. 2 yıl önce afet yaşandı. Yağış az oldu bu sene yağışlarla birlikte yenide yanık sahada çıktı. Büyük bir afet yaşadık. Çok büyük alan yandı, evler yandı ve afet bölgesi ilan edildi. Çok şükür şu an ormanımız yeniden yeşeriyor. Şimdi de kuzugöbeği mantarı ormanda fışkırtı. 500-600 TL arasında satılıyor. Bazen bir kilo bazen 5 kilo bulabiliyoruz bölge bölge değişiyor arıyoruz" dedi.

Altın değerinde! Yanan ormanlık alanda yetişen kuzugöbeği mantarı köylülerin yüzünü güldürdü

"ÇOK DEĞERLİ BİR MANTAR"

Emekli olduktan sonra köyüne dönen Kamil Kılıç ise farklı köylerden vatandaşların mantar aramak için bölgeye geldiğini kaydederek, "Çok değerli bir mantar. Satıldığı zaman değeri yüksek. Bizler de köyümüzde topluyoruz" diye konuştu.

Köylüler her yerde kuzugöbeği mantarı arıyor;

Altın değerinde! Yanan ormanlık alanda yetişen kuzugöbeği mantarı köylülerin yüzünü güldürdü
Altın değerinde! Yanan ormanlık alanda yetişen kuzugöbeği mantarı köylülerin yüzünü güldürdü
Altın değerinde! Yanan ormanlık alanda yetişen kuzugöbeği mantarı köylülerin yüzünü güldürdü
Kaynak: İHA
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Kozan, Adana, Yaşam, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altın değerinde mantar! Yanan ormanlık alanda köylülerin mutlu eden keşif - Son Dakika


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