İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 783,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 5.181,00 lira oldu.

Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

PAZARTESİ SALI KAPALIÇARŞI'DA ALTIN Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 787,80 788,00 782,80 783,00 Cumhuriyet Ata Lira 5.193,00 5.214,00 5.160,00 5.181,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 718,70 722,70 714,10 718,10 Lira(Tam) Ziynet 5.075,00 5.095,00 5.042,00 5.062,00 Yarım Ziynet 2.537,00 2.547,00 2.521,00 2.531,00 Çeyrek Ziynet 1.269,00 1.274,00 1.261,00 1.266,00

Son Dakika

Kadın taksi şoförüne akıl almaz şiddet! ''Beni istemiyorlar, satırla saldırıya uğradım''

Kaza değil cinayetmiş! Katil kocayı olay yerine gelen jandarmalara söyledikleri ele verdi

Antalya'da şiddetli fırtına! Dev dalgalar oluştu, uçak seferleri durdu

Kadının çığlıklarına koşan mahalleli, yakaladıkları taciz şüphelisini dövdü

Meksika'da şiddet nedeniyle askerler turistleri korumak için plajlarda devriye gezmeye başladı

48 yaşındaki Hande Yener yeni klibi için öyle bir pantolon giydi ki!

Son dakika! PKK'nın sözde Gap-Rıha eyalet sorumlusu Ferhat Tunç, Şanlıurfa'da öldürüldü

Doktorlar, gördükleri diş karşısında acil toplantı kararı aldı