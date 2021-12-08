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Altın fiyatları - Son Dakika

Altın fiyatları

08.12.2021 12:51
Altın fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 784,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 5.188,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 784,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 5.188,00 lira oldu.

Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

SALI

ÇARŞAMBA

KAPALIÇARŞI'DA ALTINAlış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 779,80780,00784,00784,20
Cumhuriyet Ata Lira 5.140,005.161,005.167,005.188,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 711,35715,35715,00719,00
Lira(Tam) Ziynet 5.023,005.043,005.049,005.069,00
Yarım Ziynet 2.512,002.522,002.525,002.535,00
Çeyrek Ziynet 1.256,001.261,001.263,001.268,00

Kapalıçarşı, Cumhuriyet, İstanbul, Altın, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Altın fiyatları - Son Dakika Ekonomi


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