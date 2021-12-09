İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 787,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 5.208,00 lira oldu.

Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

Mike Tyson'ı nakavt eden Williams, Türk boksör Serdar Avcı karşısında acı bir deneyim yaşadı

Arabayla gelip kurşun yağdırdılar! Bir taraf can derdine düşerken, diğer taraf kılını bile kıpırdatmadı

Lüks araçla takla atıp hiçbir şey olmamış gibi canlı yayına devam etti